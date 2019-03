Σε νέα εποχή το Run Greece

Σε νέα εποχή εισέρχεται το 2019 το RUN GREECE αφού ο ΣΕΓΑΣ αποφάσισε να αλλάξει τα πάντα!

Το RUN GREECE το 2019 θα έχει νέο λειτουργικό σχεδιασμό, φρέσκια εικόνα (look of the event) με ανανέωση της σήμανσης και της παρουσίασης των αγώνων(DJ, αψίδες, εξέδρες, τοπικές δράσεις, βάθρο απονομών), με νέο μετάλλιο, με επανασχεδιασμό των εντύπων, των χαρτών, των προγραμμάτων και εστιάζοντας παράλληλα στην προβολή της πόλης διεξαγωγής στα τεχνικά t-shirt των δρομέων, που θα διαφέρουν από πόλη σε πόλη.

Ταυτόχρονα ενισχύει τον χαρακτήρα του, σε οικολογικές δράσεις, μειώνοντας δραστικά τις εκτυπώσεις, αφού πλέον το 16σέλιδο έντυπο του προγράμματος θα στέλνεται ηλεκτρονικά σε όλους του δρομείς και τους εμπλεκόμενους στην διοργάνωση. Εστιάζει σε θέματα κοινωνικής ευθύνης, στη ανάδειξή του σε τουριστικό γεγονός για κάθε πόλη και με μεγαλύτερη σύνδεση με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ώστε να συμμετάσχουν όσο περισσότεροι πολίτες της Περιφέρειας.

Άλλωστε το χαμηλό κόστος εγγραφής όλα αυτά τα χρόνια, δίνει την δυνατότητα στο RUN GREECE, να είναι μια διοργάνωση για ΟΛΟΥΣ. Επιπλέον για το 2019 μειώνεται το κόστος εγγραφής στο συμβολικό ποσό των 2 €, για όλους τους μαθητές-τριες της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Η σειρά αγώνων Run Greece απευθύνεται σε όλους τους ενεργούς πολίτες κάθε ηλικίας, και μας προτρέπει σε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής μέσα από την άθληση και τη συμμετοχή. Δεν αποτελούν μόνο ένα τοπικό αθλητικό και τουριστικό γεγονός, αλλά δράσεις που αφορούν στο σύνολο της κοινωνίας μέσα από την ενεργή συμμετοχή των ίδιων των πολιτών και τον κοινωνικό χαρακτήρα που τους προσδίδει η στήριξη – μέσα από τους ίδιους τους αγώνες – κοινωφελών ιδρυμάτων και οργανισμών στις πόλεις που διοργανώνονται.

Η φετινή σειρά αγώνων Run Greece ξεκινάει το ταξίδι της από την πόλη της Λάρισας (31/3), στη συνέχεια θα μεταβεί στο Ηράκλειο (7/4), την Καστοριά (12/5), τα Ιωάννινα (19/5), την Αλεξανδρούπολη (22/9), την Πάτρα (6/10 ), στη Ρόδο (13/10) και αναμένεται περισσότεροι από 25.000 δρομείς να συμμετάσχουν σε όλους τους αγώνες της σειράς και να απολαύσουν μια μοναδική γιορτή στο κέντρο των πόλεων.

Παράλληλα και το 2019, το RUN GREECE συμμετέχει στο Μαραθώνιο Αθήνας με τους καλύτερους εκπροσώπους του, στον ΤΕΛΙΚΟ ΑΓΩΝΑ RUN GREECE, "ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ 3χλμ ERGO".

Το πρόγραμμα RUN GREECE 2019

31/3 Λάρισα

7/4 Ηράκλειο

12/5 Καστοριά

19/5 Ιωάννινα

22/9 Αλεξανδρούπολη

6/10 Πάτρα

13/10 Ρόδος