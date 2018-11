Δρομέας με σπασμένο πόδι συνεχίζει για να τερματίσει η ομάδα της! (vid)

Δείγματα αυταπάρνησης από μια Ιαπωνέζα δρομέας η οποία σε αγώνα σκυταλοδρομίας παρότι είχε σπάσει το πόδι της, αντί να αποχωρήσει προτίμησε να συρθεί μέχρι να δώσει την σκυτάλη στην επόμενη αθλήτρια ώστε να μην αποκλειστεί η ομάδα της και να καταφέρει να τερματίσει.

Ένα τεράστιο respect και μπράβο είναι το λιγότερο. Δείτε την τεράστια προσπάθειά της.

A Japanese runner who broke her leg during a relay race. She crawled to her partner so the team would be able to continue the race. Lets share her story with the world. pic.twitter.com/NNiSL9Q64F

