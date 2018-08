Μεταξύ άλλων είπε: «Ολη η Εθνική ομάδα είναι εδώ για να αγωνιστεί για τις ψυχές τους. Ποτέ δεν τους ξεχνάμε. Ετρεξα γι' αυτούς»!

Δείτε τις δηλώσεις της, στην κάμερα.

Maria Belibasaki dedicates her silver medal in the 400m at the European Championships to the victims of the wildfires in Greece.#EC2018 pic.twitter.com/hisZAo3Rao

— European Athletics (@EuroAthletics) August 11, 2018