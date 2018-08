Μυθικό: Ο άντρας της Στεφανίδη, της φτιάχνει τα... νύχια! (vid)

Η πρωταθλήτρια Ευρώπης Κατερίνα Στεφανίδη είναι η κορυφαία αθλήτρια του κόσμου με τη βοήθεια και του συζύγου της και προπονητή της, Μίτσελ Κρίερ.

Ο Αμερικανός πρώην αθλητής του επί κοντώ έχει συνεισφέρει σημαντικά, στη βελτίωση της τεχνικής αλλά και της ψυχολογίας της 28χρονης αθλήτριας.

Φαίνεται όμως, ότι κάνει αρκετά ακόμα παραπάνω, καθώς αποκάλυψε η ίδια με δηλώσεις της, ο Μίτσελ Κρίερ της έφτιαξε και τα νύχια πριν από τον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στίβου!

Husband, coach and manicurist!@KatStefanidi takes up the story. #EC2018 pic.twitter.com/gbCVvu5cI4

