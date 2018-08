Πρωταθλήτρια Ευρώπης είναι και πάλι η Κατερίνα Στεφανίδη που στο Μόναχο υπερασπίστηκε τον τίτλο της από το 2016 και το Αμστερνταμ, ενώ τη δεύτερη θέση πήρε η έξοχη Νικόλ Κυριακοπούλου με τις δύο αθλήτριες να κάνουν το 1-2 στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Βερολίνου, χαρίζοντας απίστευτες στιγμές υπερηφάνειας σε όλους τους Ελληνες.

Η Στεφανίδη δεν είχε αντίπαλο και απέδειξε ότι είναι η απόλυτη κυρίαρχος στο άθλημα τα τελευταία χρόνια! Μπήκε τελευταία στον αγώνα και ξεκίνησε με επιτυχημένο άλμα στα 4.65, ενώ μετά πέρασε το 4.75 και το 4.80 και το 4.85 με την τρίτη, πετυχαίνοντας ρεκόρ αγώνων! Μετά δοκίμασε τρεις φορές στα 4.96 χωρίς επιτυχία, αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία. Είναι το τέταρτο χρυσό μετάλλιο για την αθλήτρια του Α.Ο Φιλοθέης, από το 2016 και μετά. Χρυσό στο Ευρωπαϊκό του Αμστερνταμ, στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο, στο Παγκόσμιο του Λονδίνου το 2017 και τώρα στο Βερολίνο.

The consummate championship performer! @KatStefanidi wins her fifth major title in two years with a championship record of 4.85m.

2016 European Champs

2016 Olympics

2017 European Indoors

2017 World Champs

2018 European Champs #EC2018 #TheMoment pic.twitter.com/E8XzRjFabv

European Athletics (@EuroAthletics) August 9, 2018