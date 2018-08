Πρωταθλητής Ευρώπης ο Μίλτος Τεντόγλου! (pic & vid)

O 20χρονος πρωταθλητής μας, στο πέμπτο του άλμα απογειώθηκε στα 8.25, επίδοση που είναι καλύτερη του φετινή και κοντά στο ατομικό ρεκόρ του, των 8.30.

Αυτό το άλμα ήταν αρκετό για να του δώσει το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Βερολίνου, καθώς ξεπέρασε κατά πολύ τον Γερμανό Χάινλε και τον Ρώσο ΝΙκιφόροφ που και οι δύο έφτασαν ως τα 8.13.

Ο Τεντόγλου είχε ακόμα κατά σειρά άλμα στα: 7.96, 7.80, 8.00, άκυρο και το έκτο ήταν 7.04, όταν όλα είχαν κριθεί! Πριν πανηγυρίσει το χρυσό μετάλλιο αγκαλιά με την ελληνική σημαία φίλησε την Χάικε Ντρέσλερ, η οποία ήταν εθελόντρια στον σημερινό τελικό του μήκους, ήταν εκείνη που έστρωνε το σκάμμα.

Ο Τεντόγλου πριν γίνει ο νεαρότερος Ελληνας που κατακτά την κορυφή της Ευρώπης στο αγώνισμα του, είχε κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ18 και το ασημένιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κ18. Ο 20χρονος αθλητής αναμφίβολα ανήκει στους ανερχόμενους Ευρωπαίους αθλητές και μια από τις ελληνικές ελπίδες για διάκριση στους Ολυμπιακούς του 2020.

2017 European U20 champion

2018 European champion

At the age of 20, Miltiadis Tentoglou is the European long jump champion with 8.25m!#EC2018 #TheMoment pic.twitter.com/ilCR53GHVQ

— European Athletics (@EuroAthletics) August 8, 2018