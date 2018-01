H εφαρμογή Strava αποκάλυψε άθελα της ευαίσθητα απόρρητα στρατιωτικά δεδομένα των ΗΠΑ

Τον Νοέμβριο του 2017 δημοσίευσε τον σχετικό χάρτη (Global Heat Maps ΕΔΩ), στον οποίο απεικονίζονται οι χρήστες της εφαρμογής από το 2015 έως τον Σεπτέμβριο του 2017.

Αξιοποιώντας τα στοιχεία του χάρτη ένας 20χρονος Αυστραλός,ο Νέιθαν Ράσερ ο οποίος ειδικεύεται στη μελέτη της Διεθνούς Ασφάλειας στη Μέση Ανατολή διαπίστωσε ότι ο χάρτης εκτός από τις αθώες διαδρομές απλών πολιτών, περιλαμβάνει και διαδρομές Αμερικανών στρατιωτών, σε περιοχές όπως το Αφγανιστάν, το Ιράκ και η Συρία!

Ο Ράσερ μοιράστηκε την διαπίστωση του στο twitter γράφοντας: «Η Straba έδωσε στη δημοσιότητα τον παγκόσμιο χάρτη. 13 τρισεκατομμύρια GPS σημεία από τους χρήστες (τον να μην μοιράζεσαι τα δεδομένα είναι μία επιλογή). Μοιάζει πολύ ωραίο, αλλά όχι τόσο συναρπαστικό για την ασφάλεια των Αμερικανικών Βάσεων, οι οποίες είναι εντοπίσιμες και χαρτογραφήσιμες»

Strava released their global heatmap. 13 trillion GPS points from their users (turning off data sharing is an option). https://t.co/hA6jcxfBQI … It looks very pretty, but not amazing for Op-Sec. US Bases are clearly identifiable and mappable pic.twitter.com/rBgGnOzasq

— Nathan Ruser (@Nrg8000) January 27, 2018