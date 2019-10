Σιμόν Μπάιλς: Κορυφαία όλων των εποχών με 25 μετάλλια! (pics&vid)

Με τα χρυσά μετάλλια που κέρδισε την Κυριακή στον τελικό της δοκού ισορροπίας και στον τελικό του εδάφους στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Στουτγάρδης η Σιμόν Μπάιλς είναι πλέον η κορυφαία όλων των εποχών σε μετάλλια στη διοργάνωση.

Η 22χρόνη Αμερικανίδα έφτασε τα 25 μετάλλια στην καριέρα της στη διοργάνωση εκ των οποίων τα 19 είναι χρυσά, τα 3 ασημένια και τα άλλα 3 χάλκινα.

Έτσι είναι στην κορυφή της λίστας των μεταλλίων αφού ξεπέρασε τον Βιτάλι Σέρμπο, που έχει 23 μεταλλίων (12-7-4) μεταξύ 1991 και 1996 με την Σοβιετική Ένωση, την Κοινοπολιτεία Ανεξαρτήτων Κρατών και τη Λευκορωσία.

Η συγκομιδή της στη γερμανική πόλη ήταν πέντε χρυσά μετάλλια (ομαδικό, σύνθετο ατομικό, άλμα, δοκός, έδαφος), επί συνόλου έξι πιθανών, αφού έμεινε εκτός βάθρου μόνο στους ασύμμετρους ζυγούς (5η). Σε καθεμιά από τις τρεις προηγούμενες συμμετοχές της στον θεσμό, το 2014, 2015 και 2018, είχε κερδίσει από τέσσερις παγκόσμιους τίτλους.

Τα αποτελέσματα στους τελικούς οργάνων της Κυριακής (13/10):

ΑΝΔΡΕΣ

Άλμα

1. Νικίτα Ναγκόρνι (Ρωσία) 14,966 β. (14,933 + 14,500)

2. Αρτούρ Νταλαλογιάν (Ρωσία) 14,933 β. (14,933 + 14,933)

3. Ίγκορ Ραντιβίλοφ (Ουκρανία) 14,749 β. (14,833 + 14,666)

4. Μάριαν Ντραγκουλέσκου (Ρουμανία) 14,624 β. (14,966 + 14,283)

5. Ντόμινικ Κάνιγχαμ (Βρετανία) 14,566 β.(14,566 + 14,566)

6. Λε Τανχ Τουνγκ (Βιετνάμ) 14,533 β. (14,666 + 14,400)

7. Σεκ Γουάι Χουνγκ (Χονγκ Κονγκ) 14,466 β. (13,933 + 15,000)

8. Γιανγκ Χακσέον (Κορέα) 14,316 β. (13,733 + 14,900)

Δίζυγο

1. Τζο Φρέιζερ (Βρετανία 15,000 β.

2. Αχμέτ Οντέρ (Τουρκία) 14,983 β.

3. Καζούμα Κάγια (Ιαπωνία) 14,966 β.

4. Σιάο Ρουοτένγκ (Κίνα) 14,966 β.

5. Φερχάτ Αριτζάν (Τουρκία) 14,900 β.

6. Σουν Γουέι (Κίνα) 14,466 β.

7. Πέτρο Πάχνιουκ (Ουκρανία) 14,200 β.

8. Λούκας Ντάουζερ (Γερμανία) 13,833 β.

Μονόζυγο

1. Αρτούρ Μαριάνο (Βραζιλία) 14,900 β.

2. Τιν Σρμπιτς (Κροατία) 14,666 β.

3. Αρτούρ Νταλαλογιάν (Ρωσία) 14,533 β.

4. Ντάικι Χασιμότο (Ιαπωνία) 14,233 β.

5. Σαμ Μικούλακ (ΗΠΑ) 14,066 β.

6. Λιν Τσαοπάν (Κίνα) 14,033 β.

7. Τάισον Μπουλ (Αυστραλία) 13,200 β.

8. Τσία-Χουνγκ Τανγκ (Κινεζική Ταϊπέι) 12,766 β.

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

Δοκός ισορροπίας

1. Σιμόν Μπάιλς (ΗΠΑ) 15,066 β.

2. Λίου Τινγκτίνγκ (Κίνα) 14,433 β.

3. Σίτζια Λι (Κίνα) 14,300 β.

4. Κάρα Ίκερ (ΗΠΑ) 14,000 β.

5. Μελανί Ντε Ζεζούς Ντος Σάντος (Γαλλία) 13,666 β.

6. Φλάβια Σαράιβα (Βραζιλία) 13,400 β.

7. Σάρα Φος (Γερμανία) 13,266 β.

8. Αν-Μαρί Παντουράριου (Καναδάς) 11,933 β.

Έδαφος

1. Σιμόν Μπάιλς (ΗΠΑ) 15,133 β.

2. Σουνίσα Λι (ΗΠΑ) 14,133 β.

3. Ανγκελίνα Μελνίκοβα (Ρωσία) 14,066 β.

4. Φλάβια Σαράιβα (Βραζιλία) 13,966 β.

5. Μελανί Ντε Ζεζούς Ντος Σάντος (Γαλλία) 13,833 β.

6. Ροξάνα Πόπα (Ρουμανία) 13,800 β.

7. Μπρούκλιν Μορς (Καναδάς) 13,600 β.

8. Λίλια Αχαϊμόβα (Ρωσία) 13,500 β.

JOY! The moment @Simone_Biles found out she had become the most decorated World Championship gymnast!

With beamat #Stuttgart2019, @Simone_Biles has broken the ALL-TIME WORLD MEDAL RECORD in #gymnastics! This is world medal no. 24, another extraordinary accomplishment for the GOAT! pic.twitter.com/zm8L8Ar58G

— USA Gymnastics (@USAGym) October 13, 2019