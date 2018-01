O Πετρούνιας ζητά τη ψήφο μας για να βγει κορυφαίος! (pic)

Ο πρωταθλητής της ενόργανης Λευτέρης Πετρούνιας είναι υποψήφιος για τον τίτλο του Ευρωπαίου Αθλητή της Χρονιάς (“Male Gymnast of the Year”), για το κατόρθωμά του να παραμείνει αήττητος σε όλες τις διοργανώσεις του 2017, σε προκριματικούς και τελικούς, κατακτώντας μεταξύ άλλων τον τρίτο συνεχόμενο ευρωπαϊκό και τον δεύτερο παγκόσμιο τίτλο του στους κρίκους. Ο Έλληνας «άρχοντας των κρίκων» διεκδικεί ένα ακόμα έπαθλο, αφού συμπεριλήφθηκε επίσης στη λίστα των υποψηφίων για την Κορυφαία Εμφάνιση της Χρονιάς (“Outstanding Performance of the Year”), αφού στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Κλουζ κατέκτησε με άνεση το τρίτο του διαδοχικό χρυσό μετάλλιο στον θεσμό, επίτευγμα χωρίς προηγούμενο εδώ και δύο δεκαετίες...

Η ψηφοφορία για τα ετήσια βραβεία της UEG θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα 15 Ιανουαρίου 2018, στις 11:00 το πρωί (ώρα Ελλάδας). Έως τότε, κάθε χρήστης Facebook έχει το δικαίωμα να ψηφίζει μία φορά σε κάθε κατηγορία. Μέχρι στιγμής έχει συγκεντρώσει περισσότερο από το 60% των ψήφων, άρα είναι εξαιρετικά δύσκολο να χάσει την πρώτη θέση!

Ο ίδιος ζήτησε με ανάρτηση του, να τον στηρίξουν όλοι οι Ελληνες!