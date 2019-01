Κέρδισε 9εκ δολάρια και τα δείχνει ο Mayweather (vid)

Μετά από την επίδειξη δύναμης μέσα στο ρινγκ ο Floyd Mayweather έκανε και επίδειξη...πλούτου μέσω video που ανέβασε στο instagram.

O Αμερικανός Mayweather κέρδισε τον Ιάπωνα Nasukawa και κέρδισε 9.000.000 δολάρια.

Ο σπουδαίος πυγμάχος εν συνεχεία, όταν πήρε τον...παρά δεν δίστασε να τον... απλώσει στα καθίσματα της πολυτελούς Rolls Royce και να το δείξει σ' όλο τον κόσμο!

Floyd Mayweather flaunting some of the $9million worth of Japanese yen (¥982million) he made against Tenshin Nasukawa. Technically still earning nine figures. pic.twitter.com/DiNA1PNy4N

— Michael Benson (@MichaelBensonn) 2 Ιανουαρίου 2019