Ιστορία έγραψε στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κολύμβησης Εφήβων της Βουδαπέστης ο Απόστολος Παπαστάμος.

Ο Έλληνας κολυμβητής από τα Χανιά κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στα 400μ μικτή ατομική σημειώνοντας και παγκόσμιο ρεκόρ!

Αυτό είναι το 2ο του μετάλλιο στη διοργάνωση αφού είχε προηγηθεί και το χάλκινο στα 200μ μικτή!

Ο αθλητής του ΝΟ Χανίων ανέβηκε στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου, πετυχαίνοντας νέο Παγκόσμιο ρεκόρ Εφήβων, με επίδοση 4:11.93. Το προηγούμενο ρεκόρ είχε ο Κάρσον Φόστερ με 4.13.39! Η επίδοση του Παπαστάμου είναι και ρεκόρ αγώνων!

Είναι κρίμα που αυτός ο αθλητής δεν συμμετείχε στην αποστολή για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ανδρών της Νοτίου Κορέας αφού θα είχε φέρει ακόμη και μετάλλιο με την σημερινή του επίδοση! Ο Νεοζηλανδός που κέρδισε το χάλκινο μετάλλιο στη Γκουαντζού είχε 4.12.07.

Την πρώτη τριάδα πίσω από τον Απόστολο Παπαστάμο συμπλήρωσε ο Ρώσος Ίλια Μπορόντιν (2ος) με 4:12.95 και ο Γάλλος Λεόν Μαρσάντ (3ος) με 4:16.37.

O Απόστολος Παπαστάμος είπε μετά από τη μεγάλη του επιτυχία: «Ακόμα έχω μεγάλη ένταση και δεν μπορώ να συνειδητοποιήσω τι έχω πετύχει και πιστεύω θα μου πάρει κάποιες ώρες να το καταλάβω. Πριν την κούρσα ήμουν απόλυτα συγκεντρωμένος σε αυτά που είχαμε δουλέψει όλο αυτό τον καιρό στις προπονήσεις και δικαιούμασταν αυτή τη νίκη. Πλέον, έχουμε λίγες ημέρες ξεκούρασης και μετά θα ξεκινήσει ο σχεδιασμός για τη νέα χρονιά, η οποία θα είναι πολύ πιο δύσκολη».

Ο προπονητής του Έλληνα κολυμβητή, Κώστας Τζιλιβάκης, με τη σειρά του ανέφερε: «Ήταν μία παρά πολύ καλή κούρσα, την οποία είχαμε σχεδιάσει πολύ καλά. Η εκκίνηση ήταν όμορφη, ο Απόστολος ήταν συγκεντρωμένος και σίγουρα αυτός ο χρόνος βγηκε την κατάλληλη στιγμή».

Ο ομοσπονδιακός προπονητής Τάσος Παπαδόπουλος, αμέσως μετά το χρυσό μετάλλιο και την κατάρριψη του ρεκόρ, δήλωσε στην ιστοσελίδα της ΚΟΕ: «Είμαστε πολύ συγκινημένοι με αυτό που πέτυχε ο Απόστολος σήμερα. Δεν υπάρχουν πολλά λόγια για να περιγράψει κανείς το κατόρθωμά του. Έσπασε το Παγκόσμιο ρεκόρ και ο χρόνος αυτός μπορεί εύκολα να του δώσει μία θέση στον τελικό των Ολυμπιακών Αγώνων».

Ο πρόεδρος της ΚΟΕ Δημήτρης Διαθεσόπουλος είπε: «Τα λόγια είναι λίγα για να περιγράψουν όσα έκανε σήμερα αυτός ο σπουδαίος αθλητής, ο οποίος κατάφερε να πετύχει μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες στην ιστορία της Ελληνικής κολύμβησης. Θεωρείται ό,τι καλύτερο έχει να δείξει σήμερα η Ελληνική κολύμβηση και είναι αυτός ο οποίος εκφράζει μεγάλες ελπίδες για τον αθλητισμό, γενικότερα. Δεν αποτελεί χρυσή ελπίδα μόνο για την Ελλάδα, αλλά και για ολόκληρο τον αθλητισμό.

Δεν είναι το χρυσό που μας εντυπωσιάζει τόσο, αλλά ο χρόνος του, καθώς έδειξε για 4 δευτερόλεπτα το ρεκόρ του και μας έκανε όλους υπερήφανους. Εύχομαι να είναι πάντα καλά και να έχει υγεία, γιατί μπορεί να σηκώσει ακόμα ψηλότερα την Ελληνική σημαία. Συγχαρητήρια σε αυτόν και σε όσους τον πίστεψαν και τον στήριξαν».

Ο Παπαστάμος που είναι και πρωταθλητής Ευρώπης στα αγωνίσματα της μικτής έχει εξασφαλίσει ήδη τη συμμετοχή του στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο.

Τον Ιούλιο ο νεαρός κολυμβητής είχε κερδίσει στο Καζάν και στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα το χρυσό τόσο στα 200 όσο και στα 400μ.

Είναι γεννημένος το 2001 και είναι 1,84. Μένει μόνιμα και κάνει προπόνηση στα Χανιά. Προπονητής του είναι ο Κώστας Τζιλιβάκης.

Η Ελλάδα είχε κερδίσει το πρώτο της χρυσό το 2011 στη Λίμα του Περού με τον Παναγιώτη Σαμιλίδη στα 50 μ πρόσθιο και το δεύτερο της με τον Απόστολο Χρήστου στα 100μ υπτιο το 2013 στο Ντουμπάι.

Μάλιστα τότε ο αθλητής του Νίκου Γέμελου είχε σημειώσει και παγκόσμιο ρεκόρ! Η Ελλάδα έφτασε τα 10 μετάλλια στη διοργάνωση αφού από το 2006 έως σήμερα έχει 3 χρυσά, 3 ασημένια και 4 χάλκινα.

PAPASTAMOS Apostolos wins in Men's 400m Medley with a brand new World Junior Record!

Medal table after Day 5

For the results and the review visit https://t.co/wfMwlwJm7R and download the FINA APP!#FINAJuniors #Swimming pic.twitter.com/J0KOf1PvX0

— FINA (@fina1908) 24 Αυγούστου 2019