Tην ημέρα Βριλλητός, το βράδυ Be Active

Η Οργανωτική Επιτροπή «ΒΡΙΛΗΤΤΟΣ 2018» με χαρά ανακοινώνει ότι στο πλαίσιο του 6ου διεθνούς τουρνουά χάντμπολ (30 Μαρτίου-3 Απριλίου 2018) θα πραγματοποιηθεί παράλληλη νυχτερινή δράση του ευρωπαϊκού προγράμματος Be Active, που υλοποιείται στην Ελλάδα από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.

Συγκεκριμένα ο ΒΡΙΛΗΤΤΟΣ σε συνεργασία με την ΓΓΑ, την Επιτροπή Ανάπτυξης της ΟΧΕ -και την συμμετοχή της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας- θα διοργανώσουν το Σάββατο 31 Μαρτίου 2018 στις 19:00 στο «Τείχος των Εθνών» του ΟΑΚΑ, αγώνες street handball, θα γίνει συμβολική δενδροφύτευση, ενώ θα απελευθερωθούν στον ουρανό μικρά φαναράκια με ευχές από αθλητές και προσκεκλημένους σε ένδειξη παγκόσμιας ειρήνης!

Make Place For One More Woman in Handball

Στις δράσεις θα πάρουν μέρος οι αθλητές των Εθνικών ομάδων Παίδων που συμμετέχουν στο «ΒΡΙΛΗΤΤΟΣ 2018», απλοί πολίτες, μικροί αθλητές από τα σωματεία της ΕΣΧΑ, Ολυμπιονίκες, βετεράνοι αθλητές, αλλά και εκπρόσωποι του προγράμματος «Make Place For One More Woman».

Η Ομοσπονδία Χειροσφαιρίσεως Ελλάδος είναι εξάλλου η πρώτη Ομοσπονδία που υιοθέτησε το πρόγραμμα αυτό που έχει ως στόχο την προαγωγή του γυναικείου αθλητισμού.

Ο Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής «ΒΡΙΛΗΤΤΟΣ 2018», γ.γ. της ΟΧΕ και μέλος της Επιτροπής Be Active Κώστας Σταματιάδης δήλωσε: «ΒΡΙΛΗΤΤΟΣ- Παγκόσμιο Κύπελλο- Be Active- Make Place For One More Woman, μέσα σε τέσσερις ημέρες ξεδιπλώνονται και ενώνονται τέσσερις διαφορετικέ διοργανώσεις, τέσσερις διαφορετικοί θεσμοί. Συνδετικός κρίκος σε όλα αυτά είναι η Ομοσπονδία Χειροσφαιρίσεως Ελλάδος. Μόνιμα σε δράση, σε κίνηση, μόνιμα Be Active.

Σας περιμένουμε στο ΟΑΚΑ για τους αγώνες των Εθνικών ομάδων, για να διασκεδάσετε στο πλαίσιο του Be Active, αλλά και να στηρίξετε το Make Place For One More Woman».

Ο Εθνικός Συντονιστής του Be Active Διονύσης Καρακάσης δήλωσε: «Χαιρετίζουμε αυτού του είδους τις δράσεις που φέρνουν πιο κοντά μαθητές και γονείς στον αθλητικό τρόπο ζωής. Είναι μία σημαντική δράση, καθώς με αυτή ανοίγει το πρόγραμμα του ελληνικού Be Active για το έτος 2018».

Η πρέσβειρα του «ΒΡΙΛΗΤΤΟΣ 2018» Μαρία Τικταπανίδου (Marria tkt) ανέφερε: «Το σημαντικότερο μήνυμα είναι ο αθλητισμός, η επικοινωνία του προγράμματος και κυρίως στα νέα παιδιά, στους μαθητές και τους γονείς γιατί από εκεί ξεκινούν όλα. Ο αθλητισμός δημιουργεί υγιή πρότυπα και δίνει σωστά ερεθίσματα. Σας καλώ όλους να συμμετέχετε στη δράση του Be Active και να βάλετε τον αθλητισμό ενεργά μέσα στη ζωή σας».