Με hole-in-one ξεκίνησε το Messinia Pro-Am (pics)

Με τον καλύτερο τρόπο ξεκίνησε το 2ο Messinia Pro-Am, καθώς ο Stuart Boyle (η ομάδα του προηγείται) πέτυχε hole-in-one στην Dunes Course (tee 5) στην Costa Navarino.

Με απλά λόγια, ο γνωστός γκολφέρ έβαλε με τη μία δηλαδή το μπαλάκι στην τρύπα - πράγμα σχετικά σπάνιο για το άθλημα.

Ο Philipp Mejow, βέβαια, από την Γερμανία προηγείται στην κατάταξη με τους pro.

Εδώ μπορείτε να δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα της πρώτης μέρας.

Στο 2ο Messinia Pro-Am φέτος συμμετέχουν 44 ομάδες, που μοιράζονται αγωνιστικά στα δύο signature γήπεδα 18 οπών της Costa Navarino, The Dunes Course και The Bay Course.

Εκτός από τους αθλητές από όλο τον κόσμο που συμμετέχουν στο τουρνουά, στα γήπεδα είναι και γνωστά ονόματα της βρετανικής ποπ μουσικής, όπως ο Brian McFadden (πρώην μέλος των Westlife) και ο Keith Duffy (πρώην μέλος των Boyzone).

Θυμίζουμε ότι το Σάββατο 24 Φεβρουαρίου ολοκληρώνονται οι αγώνες στα πολυβραβευμένα γήπεδα, με το “Shiny” Gala Dinner και την απονομή βραβείων στους νικητές.

Το Messinia Pro-Am διοργανώνεται σε συνεργασία με τους PGAs of Europe, και τελεί υπό την αιγίδα των PGA of Greece, της Eλληνικής Ομοσπονδίας Γκολφ και της Εθνικής Ολυμπιακής Ακαδημίας της Ελλάδας (ΕΘΝ.Ο.Α.).

Website: messiniaproam.costanavarino.com

Hashtag: #messiniaproam