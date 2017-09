«Επίθεση» στη Στεφανίδη με υπονοούμενα για την εθνικότητα της! (pics)

Η Ελληνίδα επικοντίστρια είναι ανάμεσα στις δέκα υποψήφιες, που ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία, για τον τίτλο της κορυφαίας αθλήτριας του 2017. Η ψηφοφορία ξεκίνησε στις 15 Σεπτεμβρίου και ολοκληρώνεται στις 25 του μηνός και σε αυτή μπορούν να πάρουν μέρος και οι φίλοι του στίβου, καθώς έχει ανοίξει η σχετική ψηφοφορία μέσα από τα social media.

RT to vote for Ekaterini Stefanidi as your female European Athlete of the Year!

Stefanidi cleared a 4.91m WL for the world title in London. pic.twitter.com/LfmN1RQ3QZ

— European Athletics (@EuroAthletics) 15 Σεπτεμβρίου 2017