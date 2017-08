Έκπληξη των διοργανωτών στον Μπολτ! (vid)

Ο πρόεδρος της παγκόσμιας ομοσπονδίας στίβου (IAAF), Σεμπάστιαν Κόε και ο δήμαρχος του Λονδίνου, Σαντίκ Κάν χάρισαν στον ταχύτερο άνθρωπο στον πλανήτη κορνιζαρισμένο ένα κομμάτι του ελαστικού τάπητα από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου, όταν κατέκτησε τρία χρυσά μετάλλια.

Αμέσως μετά ο Τζαμαϊκανός έκανε το γύρο του θριάμβου και αποθεώθηκε. Η συγκίνηση του ήταν τόσο μεγάλη, που δεν είχε κουράγιο να κάνει να γνωστά του κόλπα. Σοβαρός έτοιμος να κλάψει χειροκροτούσε και ευχαριστούσε το κοινό.

What a moment for Usain Bolt!

Presented with a piece of the track from #London2012. #BeTheNext pic.twitter.com/LWFlUUnXXK

— BBC Sport (@BBCSport) August 13, 2017