Σάρωσε τα μετάλλια η Τσουλαρίδη

«Είμαι ενθουσιασμένη με τις επιδόσεις των ομάδων μου. Τόσο οι Greek Drops, όσο και οι Αμαζόνες Βάρης και Ηλιούπολης κατάφεραν να διακριθούν, να ξεχωρίσουν και με έκαναν πολύ περήφανη. Τώρα στρέφουμε την προσοχή μας στο Ευρωπαϊκό το οποίο διεξάγεται την επόμενη εβδομάδα στην Πράγα», δήλωσε η μεγάλη νικήτρια του Πρωταθλήματος.

Στο αγωνιστικό σκέλος, περισσότερες από 20 περιοχές της Ελλάδας έλαβαν μέρος στο 1ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα που διοργάνωσε η Ελληνική Ομοσπονδία Cheerleading, Αθλητικού Ομαδικού Χορού ΕΟΤ-ΑΟΧ, υπό την αιγίδα της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας ICU.

Οι Αμαζόνες Βάρης και Ηλιούπολης κατέκτησαν τα περισσότερα μετάλλια, κάτι που αποδεικνύεται άλλωστε και από την ολοκληρωτική κυριαρχία της προπονήτριας των περισσότερων ομάδων τους, Βάσιας Τσουλαρίδη. Εντυπωσιακές εμφανίζεις πραγματοποίησαν οι Αποσπερίδες από την Νέα Σμύρνη, ο ΑΓΟΠ Μυρτάλη και η Plaza De Baile. Αίγιο, Κέρκυρα, Σέρρες και Θεσσαλονίκη έδωσαν βροντερό παρών στο Κλειστό Παλαιού Φαλήρου (Tae Kwon Do).

Μοναδικό θέαμα προσέφερε το Little Woman’s Club τόσο στην κανονική ροή του πρωταθλήματος όσο και στην κατηγορία ΑμεΑ, Cheer Wheel με τις αδερφές Μαρία και Ευφροσύνη Αϋφαντή.

Το πρόγραμμα του διημέρου συνεχίζεται με την διεξαγωγή του 6ου Ανοιχτού Πρωταθλήματος.

Τα κυριότερα αποτελέσματα του 1ου Πανελλήνιου Πρωταθλήματος 2017

Free Style Pom Teens

1. Αμαζόνες Βάρης

2. Αθλητικός Σύλλογος «Φίλων» Κέρκυρα

3. Σειρήνες του Βορρά Κέρκυρα

Free Style Pom Senior

1. Greek Drops

2. Αμαζόνες Ηλιούπολης

3. Σειρήνες του Βορρά Κέρκυρα



Free Style Pom Teen Ζευγάρια

1. Φουντεδάκη-Δρόσου (Αμαζόνες Βάρης)

2. Δελόγλου-Γκιτζιρή (Αμαζόνες Βάρης)

3. Κοράκη-Κρανιού (Αμαζόνες Βάρης

Free Style Pom Senior Ζευγάρια

1. Τζανίδου-Τσούβαλου (Greek Drops)

2. Κούλη-Γράψα (Αμαζόνες Ηλιούπολης)

3. Σκεπετάρης-Ξυνού (Plaza De Baile)

Cheer Hip Hop Teens

1. Αποσπερίδες Νέα Σμύρνη

2. Plaza De Baile

3. Αμαζόνες Βάρης

Cheer Hip Hop Senior

1. Greek Drops

2. Αποσπερίδες Νέα Σμύρνη

3. Σειρήνες του Βορρά Κέρκυρα

Cheer Jazz Teens

1. ΑΓΟΠ Μυρτάλη

2. Αμαζόνες Βάρης

3. Little Woman’s Club

Cheer Jazz Senior

1. Plaza De Baile

2. ΑΓΟΠ Μυρτάλη

3. Νηρηίδες Θεσσαλονίκης

Cheer Jazz Teens Ζευγάρια

1. Υφαντή-Καπουλά (Little Woman’s Club)

2. Μπομποτσιάρη-Γιαννοπούλου (Μωβ Κινήσεις Αιγίου)

Cheer Jazz Senior Ζευγάρια

1. Σταματοπούλου-Δελαγραμμάτικα (Greek Drops)

2. Ιωσηφίδη-Γιαννοπούλου (Αμαζόνες Ηλιούπολης)

3. Σκεπετάρης-Ξυνού (Plaza De Baile)

ΑμεΑ Cheers Wheel Ζευγάρια

1. Αϋφαντή Ε.-Αϋφαντή Μ. (Little Woman’s Club)