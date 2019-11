Ο Πορτογάλος νυν σούπερ σταρ και εκ των δύο κορυφαίων σε ολόκληρο τον πλανήτη, έκανε την τεράστια αρχή στην... παθιασμένη σχέση του με τα αντίπαλα δίχτυα, σε υψηλό επίπεδο, σε παιχνίδι απέναντι στην Πόρτσμουθ, την 1η Νοεμβρίου του 2003.

Στο 79ο λεπτό εκείνης της αναμέτρησης που ολοκληρώθηκε με το σκορ στο 3-0 για την ομάδα του Σερ Άλεξ Φέργκιουσον, ο Κριστιάνο Ρονάλντο στο 79ο λεπτό εκτέλεση φάουλ από πλάγια αριστερά, η μπάλα πέρασε απ' όλα τα πόδια και τα σώματα και κατέληξε στα αντίπαλα δίχτυα για το δεύτερο γκολ της Γιουνάιτεντ, προτού ο Ρόι Κιν διαμορφώσει το αποτέλεσμα της αναμέτρησης.

Ήταν το πρώτο από τα συνολικά 118 τέρματα του CR7 με τη φανέλα των «κόκκινων διαβόλων», σε 292 ματς που αγωνίστηκε με την αγγλική ομάδα, έχοντας στον λογαριασμό του και 68 ασίστ.

Όσον αφορά στα τρόπαια, τρεις φορές αναδείχθηκε Πρωταθλητής Αγγλίας, πήρε ένα Champions League, το πρώτο της καριέρας του όταν βρισκόταν στο Νησί, πανηγύρισε ένα Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων, δυο LeagueCup, ένα Κύπελλο Αγγλίας και ένα Community Shield...

#OnThisDay in 2003, Cristiano Ronaldo scored his first goal for Manchester United. #MUFC pic.twitter.com/UafiFGzFjr

