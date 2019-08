Αντετοκούνμπο: «Θα αντάλλασσα το MVP με το χρυσό στην Κίνα»! (pics)

Ο «Greek Freak» χαίρεται να είναι μέρος της Εθνικής Ομάδας και το δηλώνει σε κάθε ευκαιρία. Στο Παγκόσμιο Κύπελλο θα είναι παρών και μαζί με τα υπόλοιπα παιδιά θα προσπαθήσει να οδηγήσει στην επιτυχία την «επίσημη αγαπημένη».

Ο ηγέτης των Μπακς στην διάρκεια της media day έκανε μια φοβερή δήλωση στα «Νέα», η οποία κάνει το γύρο του... κόσμου!

«Θα αντάλλασσα το βραβείο του MVP με ένα χρυσό μετάλλιο στην Κίνα», είπε ο Giannis και καταλαβαίνει κανείς πόσο σημαντικό είναι αυτό, από την στιγμή που είχε στόχο αυτή την μεγάλη διάκριση στην κορυφαία λίγκα του πλανήτη, η οποία δεν είναι... τίποτα, μπροστά σε μια διάκριση με το εθνόσημο στο στήθος.

«Πάντα νιώθω κάτι ξεχωριστό, όταν παίζω για την Εθνική Ομάδα», πρόσθεσε. «Όταν αρχίζεις στο τουρνουά και ακούς τον Εθνικό Ύμνο, τα συναισθήματα είναι απερίγραπτα. Μετά το πρώτο καλάθι, τις πρώτες φάσεις, είναι μια απίστευτη εμπειρία και κάθε φορά νιώθω περήφανος, όπως την πρώτη φορά. Το συναίσθημα να νικάς με την Εθνική Ομάδα είναι απίθανο και έχω πει πολλές φορές πως πάντα θα είμαι μέρος της, όσο είμαι υγιής, ΄πως φέτος το καλοκαίρι.

