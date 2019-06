FIBA για Αντετοκούνμπο: «Ανυπομονούμε να τον δούμε με την Εθνική»! (vid)

Ο «Greek Freak» κατέκτησε το μεγαλύτερο βραβείο μέχρι στιγμής στην καριέρα του, αυτό του «Πολυτιμότερου Παίκτη» στο ΝΒΑ.

Εν αναμονή του Παγκοσμίου Κυπέλλου της Κίνας, η FIBA δημοσίευσε highlights του Giannis με το εθνόσημο κι έγραψε: «Ο Γιάννης παίζει χρόνια τώρα. Ανυπομονούμε να τον δούμε με την Εθνική Ελλάδος ξανά!».

Εμείς να δείτε!

The Greek Freak @Giannis_An34 has been ballin' for years now. We can't wait to see him suit up for @HellenicBF again! #NBAAwards #EuroBasket #FIBAOQT pic.twitter.com/pORqobHtco

— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) 25 Ιουνίου 2019