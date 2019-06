Η NIKE είχε στα σκαριά τη νέα της διαφήμιση με πρωταγωνιστή τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Λίγα λεπτά μετά την ανακοίνωση του ως πολυτιμότερου παίκτη στο ΝΒΑ, η αθλητική εταιρεία την έβγαλε στον αέρα.

Το σενάριο έχει να κάνει με τη ζωή του «Greek Freak». Πως ξεκίνησε και που έφτασε.

Το μότο της είναι, «το πεπρωμένο μπορεί να σε ξεκινήσει στα χαμηλά, τα όνειρά σου όμως θα σε πάνε στην κορυφή».

Fate can start you at the bottom. Dreams can take you to the top. #justdoit

Congratulations to the 2019 Kia NBA Most Valuable Player: @Giannis_An34

Watch his story, “I am Giannis,” now in the Nike App: https://t.co/pOyj8Qw4H2 #NBAAwards #KiaMVP #giannis #nike pic.twitter.com/I6g3uEgK45

— Nike Basketball (@nikebasketball) 25 Ιουνίου 2019