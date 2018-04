No Conde, no goal

Το τρένο της Ευρώπης προσπέρασε οριστικά τον ΠΑΣ, με έναν, αν μας επιτρέπεται ο όρος, «οδυνηρό τρόπο». Βαριά ήττα στην Ξάνθη (3-0) και πλέον στον «Αγιαξ της Ηπείρου» συμπλήρωσαν πέντε παιχνίδια χωρίς νίκη, καθώς σε αυτά μέτρησαν δύο ισοπαλίες και τρεις ήττες. Το επιμέρους σκορ σε αυτά τα ματς είναι 1-6 και μάλιστα η ομάδα σημείωσε το μοναδικό της τέρμα με κάπως... «τρελή» εκτέλεση, αφού πρόκειται για το τακουνάκι του Σκόνδρα στην Κέρκυρα μετά από εκτέλεση κόρνερ.

Αν προσέξατε γράφουμε τις λέξεις «ΠΑΣ» και «γκολ», χωρίς ακόμη να αναφερθεί κάπου το όνομα του Κόντε. Εδώ λοιπόν έγκεινται το «κλειδί» της υπόθεσης. Πριν από περίπου δύο μήνες οι Γιαννιώτες προέβαλαν ως ένα εκ των φαβορί για την κατάληξη της 5ης θέσης, αλλά... έχυσαν την καρδάρα με το γάλα. Αιτία; Η επιθετική τους αφλογιστία. Τα όσα έχουμε δει από την αναμέτρηση των Χανίων και μετά (3-0 τον Πλατανιά), αποτυπώνουν περίτρανα ότι από τη μέση και μπροστά υπάρχει one man show, εκείνο του Ισπανού φορ.

Εχουμε και λέμε λοιπόν. Φέτος ο ΠΑΣ έχει σημειώσει 39 γκολ, εκ των οποίων τα 27 είναι στο πρωτάθλημα και τα 12 στο Κύπελλο. Εξ' αυτών τα 19, δηλαδή τα μισά ουσιαστικά, είναι του 30χρονου φορ, ο οποίος αποτελεί το Α και το Ω της γραμμής κρούσης.

Στο διάστημα που εκείνη αγνοεί τη νίκη, ο Κόντε δεν κουνήσει δίχτυα. Τυχαίο; Δεν νομίζουμε. Πάμε παρακάτω.

Πόσες νίκες έχει ο ΠΑΣ στη σεζόν; Μόνο 6 (είναι μετρ των ισοπαλιών) και μόλις στις δύο δεν σκόραρε ο Ιβηρας. Στο 1-0 επί του Πανιωνίου στη Νέα Σμύρνη (Τζημόπουλος) και στο 2-1 της πρεμιέρας στην Τρίπολη (Ναδάλες, Μαυροπάνος), όπου πάντως έπαιξε «σκάρτο» ένα ημίχρονο λόγω τραυματισμού (43').

Ας συνεχίσουμε, βλέποντας ποιοι έχουν πετύχει τα άλλα 20 γκολ του ΠΑΣ στη σεζόν. Κρατιέστε; Την 2η θέση των σκόρερ μοιράζονται δύο στόπερ με τρία, ο Τζημόπουλος και ο Μαυροπάνος ! Ναι, ο νεαρός μπορεί να έχει μην αγωνιστεί στο 2018 καθώς συνεχίζει στην Αρσεναλ, αλλά ως «κανονιέρης» παραμένει εκ των «μπομπέρ» της πρώην πλέον ομάδας του. Αν προσθέσουμε ακόμη εκείνα των αμυντικογενών Σκόνδρα (2), Γαρουφαλιά (2), Μπέριου (1), Ναδάλες (1), αποτυπώνεται ανάγλυφα ότι η μεσοεπιθετική γραμμή...υπολειτουργεί. Και εδώ φτάσαμε στην καρδιά του προβλήματος.

Οι υπόλοιποι παίκτες, από τη μέση και μπροστά, σε σύνολο 34 αναμετρήσεων έχουν πετύχει μόλις 8 γκολ! Οχι, δεν πρόκειται για τυπογραφικό λάθος. Ο Χαλκιαδάκης, ουσιαστικά ο υπαρχηγός του Κόντε, βρήκε μέχρι στιγμής δίχτυα μόλις 2 φορές, με τελευταία στο 3-1 επί του Πλατανιά στις 14 Οκτωβρίου. Ο Σολτάνι που αποκτήθηκε να δώσει λύσεις τόσο στα άκρα όσο και σαν περιφερειακός, σκόραρε κόντρα στον Παναιτωλικό (19/11), τον Αρη (28/11) και έκτοτε... γιοκ, ενώ ο Γιάκος αγνοεί το γκολ από τις 28 Οκτωβρίου και το 2-1 επί της Κέρκυρας (έχει ακόμη ένα τέρμα στο Κύπελλο με τον Πανιώνιο τον Σεπτέμβριο).

Η συνεισφορά των «μπροστά» ολοκληρώνεται με τους Νικολιά (1 γκολ, στις 24/10 με τον Παναιγιάλειο) και Μπετρά (1 γκολ, στις 21/1 με τον Ατρόμητο) και... πάπαλα. Αυτό ήταν. Οι υπόλοιποι (Μανθάτης, Βιδάλ, Χέλκβιστ) παραμένουν «άσφαιροι» και αυτόματα, υπάρχει εξήγηση για την αγωνιστική καθίζηση του ΠΑΣ. Πώς το λέμε; No money, no funny? Ε, στην προκειμένη έχουμε το No Conde, no goal.

Και να πει κανείς πως ο Πετράκης δεν το πάλεψε; Αλλαξε πολλές φορές το σύστημα (3-5-2, 3-4-3, 4-4-2 σε ρόμβο), έδωσε σε όλους χρόνο συμμετοχής, αλλά γιοκ. Βέβαια υπάρχει και ο παράγοντας γκίνια, όμως η «αφλογιστία» των πλην Κόντε μεσοεπιθετικών, είναι η μεγάλη αιτία που ο «Αγιαξ της Ηπείρου» κατέβηκε από το ευρωπαϊκό «τρένο». Κάτι που άλλωστε φαίνεται ότι δρομολογεί εξελίξεις. Οι Σολτάνι, Μπετρά βρίσκονται εδώ και καιρό στην πόρτα της εξόδου, ο Χέλκβιστ δεν έχει ικανοποιήσει με τις εμφανίσεις του και γενικότερα αναμένονται πολλές... ανακατατάξεις.