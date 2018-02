Συνταγή… παραμονής από τον Καρβαλιάλ!

Όταν ο Πολ Κλέμεντ προσλήφθηκε τον Ιανουάριο του 2017 από τη Σουόνσι, ένα από τα καυτά ερωτήματα στην πρώτη του συνέντευξη Τύπου ήταν γύρω από τη δυσάρεστη θέση του υποβιβασμού! Θα μπορούσε ο τρίτος τεχνικός στη σεζόν να την κρατήσει στην Premier League; Η Σουόνσι είχε τη χειρότερη αμυντική επίδοση στην κατηγορία! «Μπορώ να ατενίζω για μίλια μακριά. Από την οροσειρά της Σιέρα έως το αεροδρόμιο “Μπαράχας”, από τα ανατολικά προάστια έως τα δυτικά της πόλης και τους ουρανοξύστες. Ηρεμώ και μου έρχονται ιδέες!» είχε τονίσει ο Κλέμεντ και στο τέλος της σεζόν απεθεώθηκε!

Η ομάδα που δέχθηκε 44 γκολ στους 19 πρώτους αγώνες της σεζόν, με τον Κλέμεντ δέχθηκε 25 στα επόμενα 18! Είχε ακολουθήσει με επιτυχία τα χνάρια του Φραντσέσκο Γκουιντολίν, καθώς την προηγούμενη σεζόν ο Ιταλός ανέλαβε λίγο πριν το αδιέξοδο τους «Κύκνους« και με επτά νίκες κατάφερε να την κρατήσει στην Premier League!

Γιατί λοιπόν να χαλάσει η συνταγή;

Οι μεγαλομέτοχοι της Σουόνσι είχαν βρεθεί σε ένα δύσκολο... μονοπάτι. Είχαν μπει σε μία λογική να εμπιστευθούν το προηγούμενο τεχνικό team ακόμα και εάν τους οδηγούσε στην Championship παρά να ρισκάρουν με έναν τεχνικό που δεν είχε εμπειρία στην Premier. Το γεγονός πως ένας πιθανός υποβιβασμός θα άλλαζε τα οικονομικά δεδομένα και θα δημιουργούσε ακόμα και πιθανά χρέη και δυσκολία στο come back στην κατηγορία άλλαξε την κατάσταση. Οι Άστον Βίλα και Φούλαμ είναι μεταξύ πολλών ομάδων που πάλεψαν σκληρά μετά από υποβιβασμό στα πρόσφατα χρόνια και δεν τα κατάφεραν. Η Σουόνσι προτίμησε να μην ακολουθήσει το παράδειγμά τους αλλά να πάει στην λογική των Μπέρνλι και Γουεστ Μπρομ, που κατάφεραν να κάνουν μία καλή οικονομική πολιτική και μετά χρησιμοποίησαν τα έσοδα της Premier για να επανέλθουν άμεσα.

Η Σουόνσι είχε ένα άνοιγμα 14.6 εκατ. λιρών από τον Ιούλιο του 2016 και παρότι είχε χρήματα για κάποιες κινήσεις όπως το να βρει και να κλείσει διάδοχο του Σίγκουρντσον δεν θα μπορούσε να φτιάξει μία ομάδα σε στιλ Πιούλις. Οι Λέβιεν και Κάπλαν ήλπιζαν μήπως ο Κλέμεντ άλλαζε τα πράγματα. Άλλη επιλογή ήταν να αποδεχθούν πως πέφτουν και μετά να επιχειρήσουν να φτιάξουν ξανά ομάδα για άνοδο. Μετά από έξι χρόνια στην Premier πολλοί είχαν θεωρήσει πως έφτασε η στιγμή να τελειώσει ο χρόνος της στην κατηγορία. Έτσι επέλεξαν να πάνε στην λύση του Καρβαλιάλ.

Pastéis de nata!

Carlos brings a little bit of home to the press pack ahead of today’s press conference… pic.twitter.com/J0Yoth7JYH

