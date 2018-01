Ανεβαίνει συνέχεια ο «Τσίνο»!

Μα στ' αλήθεια είχε κανείς αμφιβολία; Μπορεί να υπήρξε πραγματικά κάποιος που να αμφέβαλλε πως στη δεύτερη αυτή ''θητεία'' του στα κιτρινόμαυρα και για λογαριασμό της ΑΕΚ δεν θα ήταν το ίδιο αξιόπιστος, αποτελεσματικός και κυρίως σημαντικός; Αδυνατεί κανείς να μπει στη διαδικασία να πιστέψει κάτι τέτοιο, ότι μπορεί δηλαδή και να υπήρξε (ή υπάρχει) κάποιος που να αμφέβαλλε και να 'χε τις παραπάνω απορίες για τον Σέρχιο Αραούχο, έχοντας παρακολουθήσει με στοιχειώδη προσοχή τις αγωνιστικές του αρετές (και τελικά τα όσα κατάφερε) στο πρώτο εξάμηνο στην Αθήνα με την φανέλα της Ένωσης...

Ο «Τσίνο» συνιστά την απόλυτη σταθερή αξία της αγωνιστικής (και όχι μόνο) που πέρασε για την ΑΕΚ και για το ελληνικό πρωτάθλημα γενικότερα σε ότι αφορά τον φορ που στέλνει την μπάλα στο πλεχτό, κάτι που αρέσκεται να πετυχαίνει με περισσότερους από έναν τρόπους... Πρόκειται για κάτι άλλωστε που αποδείχτηκε (και) στην αναμέτρηση με τον ΠΑΣ Γιάννενα όπου κατάφερε και πάλι να είναι εκ των πρωταγωνιστών και να δει για δεύτερη σερί αγωνιστική το όνομά του στον πίνακα των σκόρερ. Μάλιστα αυτή τη φορά άκουσε τους οπαδούς της ΑΕΚ να φωνάζουν δυο φορές (όσα και τα τέρματα που σημείωσε) να κάνουν το επώνυμό του σύνθημα στα χείλη τους!

Ειδικότερα, αν εξαιρέσουμε τον αγώνα της Ένωσης με αντίπαλο τον Απόλλωνα στο ΟΑΚΑ στο... φευγιό του 2017 και του πρώτου γύρου του πρωταθλήματος, ο Αργεντινός επιθετικός της ΑΕΚ έχει σκοράρει στα τέσσερα από τα τελευταία πέντα για τη λίγκα. Κοινώς βρήκε δίχτυα στην Λιβαδειά με αντίπαλο τον Λεβαδειακό (είχε και ασίστ), σκόραρε σε βάρος (και) της Κέρκυρας, το ίδιο έκανε και στο Αγρίνιο απέναντι στον Παναιτωλικό και φυσικά ξανά στο ΟΑΚΑ (και αυτή τη φορά δις) με αντίπαλο τον ΠΑΣ όπως είναι άλλωστε σε όλους γνωστό...

Γενικότερα ήδη ο Σέρχιο Αραούχο αποτελεί τον πρώτο σκόρερ της ΑΕΚ στο πρωτάθλημα έχοντας σημειώσει ήδη επτά τέρματα και δυο ασίστ (συνολικά έχει σκοράρει εννέα φορές) και δείχνει το τελευταίο δίμηνο να ανεβαίνει κάθε ματς που περνάει. Επιπρόσθετα τελειοποιείται το κομμάτι της συνεργασίας του με τον Μάρκο Λιβάια που γνωρίζει (αν και δεν τους εκμεταλλεύτηκαν αρκετά μαζί) από την Λας Πάλμας. Θυμίζουμε πως ο Κροάτης άσος της Ένωσης έχει έξι τέρματα στο πρωτάθλημα και τρεις ασίστ, κοινώς και εκείνος συμμετοχή στα 9 από τα 29 συνολικά τέρματα της ΑΕΚ στη Superleague. Οι δυο τους μαζί, Αραούχο και Λιβάια, έχουν είτε σκοράρει είτε δημιουργήσει τα 18 από τα 29 γκολ της ομάδας (όταν συνολικά έχουν πανηγυρίσει γκολ 10 διαφορετικοί ποδοσφαιριστές φέτος! Not bad, not bad at all...

Ο Αραούχο έδειξε στην αναμέτρηση με τον ΠΑΣ Γιάννενα ότι είναι καλά από τα πρώτα λεπτά, από τις πρώτες κιόλας επαφές του με την μπάλα. Υπάρχει και εκείνο το τακουνάκι – πάσα χωρίς να βλέπει πάνω απ' το κεφάλι προς τον Κονέ στο πρώτο 45λεπτο που τελευταία στιγμή ανακόπηκε η προσπάθεια του Έλληνα μέσου που απέδειξε ότι ο Αργεντινός είναι όχι απλά σε καλό mood αλλά σε σούπερ αγωνιστική διάθεση (πλην της κατάστασης).

Αποδείχτηκε όμως ήρεμος και στο... ξύλο που δέχτηκε στο πρώτο 45λεπτο που θα μπορούσε να τον έχει εκνευρίσει και να τον βγάλει εκτός ματς. Από το 3' του παιχνδιού στο πρώτο φάουλ που του έγινε και δόθηκε πλεονέκτημα, όπως και στο 17' στο one touche game που έβγαλε στη συνεργασία του με τον Λόπες (στη χαμένη ευκαιρία του τελευταίου) και τον... σηκωσε ο Γιάκος στα αριστερά μπροστά στον πάγκο της ΑΕΚ. Στο 23' στην ανατροπή του στο χώρο της μεσαίας γραμμής απ' τον Σκόνδρα και στο 30' στο γκρέμισμά του από τον Βιδάλ. Αλλά και στο 39', στο πιο ακραίο χτύπημα, όταν ο Σκόνδρας τον χτυπάει με τον αγκώνα στο πρόσωπο (αντικρίζοντας μόνο κίτρινη!)...

Στην άδεια των Χριστουγέννων στην Ισπανία λόγω της κάκιστης πορείας της Λας Πάλμας και με δεδομένο το ταξίδι που θα (και) έκανε στους Κανάριους Νήσους ο «Τσίνο» -αφού έπρεπε να δει και τη μπέμπα του, τη νεογέννητη κορούλα του- τα τοπικά ΜΜΕ συνέδεσαν το όνομά του με πιθανή πρόωρη επιστροφή. Λήξη του δανεισμού -σημείωναν- από την ΑΕΚ και άμεση επιστροφή για να βοηθήσει την Λας Πάλμας στην προσπάθειά της για παραμονή στην κατηγορία.

Κάτι τέτοιο δεν ίσχυε... Τα δημοσιεύματα ταλαιπώρησαν λίγο όμως ο νυν τεχνικός του ισπανικού club έβαλε τέλος στα σενάρια. Ούτε ο ίδιος ο Αραούχο είχε επιτρέψει να... φουντώσει το συγκεκριμένο σενάριο. Κάτι που φάνηκε με όσα είπε έπειτα από το ματς με τον ΠΑΣ (αλλά και πριν από αυτό όταν είχε διαψεύσει ότι μιλάει για την επιστροφή του). «Στις φήμες που υπήρχαν για επιστροφή μου στην Λας Πάλμας δεν αντέδρασα, γύρισα μετά τις διακοπές μου με όρεξη να βοηθήσω την ΑΕΚ. Περνάω υπέροχα στην ΑΕΚ, είμαι γεμάτος. Θέλω να είμαι εδώ και να βοηθήσω, έστω για τους 4 μήνες που απομένουν μέχρι το τέλος της σεζόν. Ίσως κάποιες στιγμές να είναι ανθρώπινο να θέλω να ταξιδέψω στο Λας Πάλμας, γιατί έχω μια κόρη εκεί και θέλω να την βλέπω», ήταν τα λόγια του Αργεντινού άσου στη NOVA.

Το πλέον σημαντικό για την ΑΕΚ και τον ίδιο είναι πως εδώ και δυο μήνες σταδιακά, ματς το ματς, έχει αρχίσει και ανεβαίνει συνέχεια ο Σέρχιο Αραούχο. Και στα δύσκολα που έρχονται μοιάζει να έρχεται έτοιμος και... καυτός!