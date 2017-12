Λάζαρος, ο MVP του μήνα!

Τσάμπιονς Λιγκ, Ντόρτμουντ – Ρεάλ Μαδρίτης, ώρα 21:45. (21+)!

«Αν η ΑΕΚ το θελήσει, δεν θα χρειαστεί περισσότερο από δέκα δευτερόλεπτα για να τελειώσουμε»... Τα λόγια του Λάζαρου Χριστοδουλόπουλου για το ενδεχόμενο να ανανεωθεί πρόωρα η συνεργασία του με την Ένωση για τουλάχιστον ένα χρόνο είναι αρκετά για να καταλάβει κανείς το πόσο καλά νιώθει και ότι έχει βρει αυτό που του έλειπε στα «κιτρινόμαυρα» ο (οσονούπω) διεθνής άσος της ομάδας του Μανόλο Χίμενεθ!

Κι αν δεν αρκούν τα λόγια, που πολλές φορές δεν έχουν αξία και σημασία (ανάλογα δε τα χείλη από τα οποία προέρχονται κάτι που δεν ισχύει στην περίπτωση του Λάζαρου), τα... έργα, οι πράξεις ντε, αποδεικνύουν και επιβεβαιώνουν τα πάντα. Ο Χριστοδουλόπουλος από έργα εδώ και μήνες, από το δεύτερο περσινό μισό και την άφιξη του Σεβιγιάνου τεχνικού, έως και σήμερα αναμφισβήτητα είναι αυτό που λέμε «άλλο πράγμα». Το πιο τίμιο όμως είναι να εστιάσουμε στο ξεκίνημά του τώρα, αφού όπως πολύ σωστά αναφέρει ο θυμόσοφος λαός μας: φρέσκα κουλούρια...

Ο 31χρονος μεσοεπιθετικός της ΑΕΚ συνιστά τον πλέον φορμαρισμένο ποδοσφαιριστή του ελληνικού πρωταθλήματος και των συλλόγων που συμμετέχουν σε αυτό... Είναι δικαιωματικά στην κατηγορία του MVP του Match Review του Gazzetta.gr και της αγωνιστικής που μας άφησε για την Super League αφού μετέτρεψε το μεγάλο (πρώτο της σεζόν) ντέρμπι μεταξύ «κιτρινόμαυρων» και «ερυθρόλευκων» σε προσωπική υπόθεση! Έκανε τα πάντα για να γυρίσει το ματς η Ένωση και το κατάφερε σημειώνοντας δυο τέρματα.

Στο πρώτο ο Στέφανος Καπίνο έχει ευθύνη και συμμετοχή στο να χριστεί σκόρερ ο Λάζαρος. Ωστόσο αναμφισβήτητα ήταν και πάλι εκεί που έπρεπε και έπιασε με μία το σουτ στην πάσα – ασίστ του Αραούχο για να δυσκολέψει τον γκολκίπερ του Ολυμπιακού. Στο δεύτερο γκολ που σημείωσε και συζητείται στην Ιταλία, ο Καπίνο έκανε ότι και οποιοσδήποτε άλλος γκολκίπερ: το είδε για να μη το χάσει! Άγαλμα αφού η εκτέλεσή του ήταν τέτοια που θα ζήλευαν πολλοί κύριοι σπεσιαλίστες του είδους...

Δεδομένα MVP του ντέρμπι από το πρώτο λεπτό έως το σημείο αντικατάστασής του. Ήταν μόνιμη πηγή απειλής για την άμυνα του Ολυμπιακού. Ταλαιπώρησε στα όρια του αγωνιστικού... βασανισμού τον Φιγκέιρας και από τα δικά του πόδια πέρασε κάθε καλή επιθετική ενέργεια – πρωτοβουλία των «κιτρινόμαυρων». Ακόμη και στο μικρό νεκρό σημείο της ΑΕΚ στον αγωνιστικό χώρο ο Λάζαρος ήταν εκείνος που έδειχνε ότι δεν θα σταματήσει να παίζει στο 100% και βλέποντάς τον ανέβαζαν ξανά ρυθμό.

Ωστόσο θα ήταν άδικο για εκείνον και την ΑΕΚ να σταθούμε μόνο στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Ναι, σύμφωνοι, εκείνος το κέρδισε με τη βοήθεια του Λιβάια... Με το πάθος του, τη δεδομένη ποδοσφαιρική μούρλα του και το γεγονός ότι ξέρει ότι μπορεί και πρέπει να κάνει τη διαφορά στο ελληνικό πρωτάθλημα έχει αποδείξει γιατί δικαιολογημένα είναι ένας από τους ποδοσφαιριστές που εξελίσσονται σε ηγετικές προσωπικότητες και να κουβαλούν δίχως να... νιώθουν το βάρος της πίεσης που μπορεί να φέρνει ο πρωταθλητισμός. Κι όχι μόνο... Παράλληλα πάντα με την προσπάθεια να πρωταγωνιστεί η ομάδα στην οποία αγωνίζεται και στην Ευρώπη.

Ο Λάζαρος είναι ο MVP όχι μόνο της αγωνιστικής αλλά του μήνα που διανύουμε. Τόσο στις εγχώριες διοργανώσεις, όσο και στην Ευρώπη, ο 31χρονος Έλληνας μεσοεπιθετικός έχει πάρει από το... χέρι την ΑΕΚ και την οδηγεί στο δρόμο των επιτυχιών μαζί με αρκετούς που τυγχάνουν στο ίδιο σούπερ επίπεδο όπως είναι ο Μάνταλος, ο Σιμόες, ο Γιόχανσον, οι Βράνιες – Τσόσιτς, ο Μπακάκης, ο Ανέστης όποτε έχει χρειαστεί και φυσικά ο Λιβάια και ο Αραούχο που έρχεται με φόρα... Ο Χριστοδουλόπουλος έχει ήδη φτάσει τα 6 γκολ σε 515 λεπτά συμμετοχής έχοντας πανηγυρίσει 3 τέρματα στο πρωτάθλημα, 1 στο Κύπελλο και 2 στις ευρωπαϊκές αναμετρήσεις με Μπριζ και Ριέκα αντίστοιχα. Not bad. Not bad at all...

Στο μυαλό μου έρχονται ακόμη τα λόγια του έπειτα από εκείνο το ματς στο Βέλγιο με την Μπριζ και ενώ βρισκόμασταν στον αέρα για την επιστροφή σε εκείνη την πτήση που δεν τελείωνε ποτέ. «Γιώργο σιγά, σιγά βρισκόμαστε. Έχουμε δουλέψει καλά και στο κομμάτι της φυσικής κατάστασης, και της δύναμης, και της τακτικής. Τώρα χρειάζεται να το βρούμε στο χορτάρι. Και θα το βρούμε θα το δεις. Θα βγει η δουλειά. Όμως έως τότε, αφού πρόκειται για χρόνο, πρέπει να εκμεταλλευτούμε την προσωπική ικανότητα, το ταλέντο του κάθε ενός από εμάς που παίζουμε μπροστά» και είχε τόσο δίκιο... Όπως και για το «όπως το λες για τον Λιβάια να ξέρεις, παικτάρα, θα τον δεις τώρα λύνεται, ξέρει πολλή μπάλα».

Κι ακόμη δεν έχει δώσει όσα έχει στο πρόγραμμα... Το ξέρουν καλά όσοι τον είδαν (εμείς δηλαδή) να δουλεύει στο Κίελτσε της Πολωνίας. Ότι καλύτερο κοινώς για το άμεσο μέλλον της ΑΕΚ που θέλει πρωτάθλημα, θέλει πρόκριση από τη φάση των ομίλων του Europa League και να πάει όσο πιο μακριά στο Κύπελλο (να το διεκδικήσει ξανά και φυσικά να το κατακτήσει)