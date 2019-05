Πριν από 13 χρόνια ο «Ζιζού» είχε κουτουλήσει στο στήθος τον Μάρκο Ματεράτσι και κάτι ανάλογο είδαμε και στο ματς για τα playoffs Λιθουανίας.

Ο Σίμας Γκάλντικας της Νεπτούντας ήταν εκείνος που μιμήθηκε την κίνηση του Ζιντάν και σίγουρα έκλεψε την... αρνητική παράσταση του ματς.

Δείτε τι έγινε.

Simas Galdikas did Zidane headbutt in LKL semifinals between Neptunas - Rytas. Terrible... pic.twitter.com/lXhnDSkseY

— Donatas Urbonas (@Urbodo) 24 Μαΐου 2019