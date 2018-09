Έδωσε δανεικό τον Γκέμπεν η Ζαλγκίρις (pic)

Ο 23χρονος φόργουορντ θα φορά την φανέλα της Γιουβέντους Ούτενα την νέα σεζόν, αφού η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους θέλει να πάρει χρόνο συμμετοχής και να επιστρέψει βελτιωμένος.

Ο απόφοιτος του Νοτρ Νταμ υπέγραψε τον Ιούνιο πολυετές συμβόλαιο με την Ζαλγκίρις και θεωρείται μεγάλο ταλέντο στη Λιθουανία.

#Zalgiris loans center @Martin_Geben to @BCJuventus for 1 season.

"Martin looked good in our practice camp and now we want for him to get stronger, to get regular playing time that he would come back to #Kaunas as more improved player" - sports director Robertas Javtokas said. pic.twitter.com/H1DbgbwmeT

