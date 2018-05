«Συμφώνησε με Ουόλκαπ η Ζάλγκιρις» (pic)

Σέλτικς - Καβαλίερς με προσφορά ημέρας*, αμέτρητα ειδικά στοιχήματα και δυνατότητα cashout*! (21+) * Ισχύουν Οροι και Προϋποθέσεις

Όπως αναφέρουν από τη Λιθουανία, η ομάδα του Κάουνας έχει έρθει ήδη σε συμφωνία με τον Τόμας Ουόλκαπ ο οποίος πραγματοποιεί εξαιρετική σεζόν με τη φανέλα της Λούντβιγκσμπουργκ.

Συγκεκριμένα επιλέχθηκε και στην καλύτερη πεντάδα του γερμανικού πρωταθλήματος.

Όπως αναφέρουν στη Λιθουανία η Ζάλγκιρις έχει ήδη συμφωνήσει μαζί του και μετά το τέλος της σεζόν θα ανακοινωθεί και επίσημα η συμφωνία.

Žalgiris has a verbal agreement with Thomas Walkup, I'm told, waiting for the season to finish to make it official. Walkup can play multiple guard positions. https://t.co/GX0q5DPyLr

— Jonas Miklovas (@jmiklovas) 23 Μαΐου 2018