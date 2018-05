«Τρίβει» τα χέρια του ο Σάρας για τον MVP Μπιρούτις! (pic)

Τρίβει τα χέρια του από ικανοποίηση ο Σάρας Γιασικεβίτσιους για τους... δανεικούς του.

Ο Λαουρίνας Μπιρούτις που είναι 21 χρονών, ανήκει στη Ζαλγκίρις και αγωνίστηκε δανεικός στην Σιαουλιάι. κατάφερε να αναδειχθεί MVP της λιθουανικής λίγκας.

Φέτος μέτρησε 14.98 πόντους, 7.3 ριμπάουντ και 1.3 κοψίματα, κάνοντας σπουδαίες εμφανίσεις.

We're pleased to announce BC Šiauliai center Laurynas Birutis as the MVP of the 2017-18 #BetsafeLKL Regular Season!

1⃣st in EFF Per Game

1⃣st in PTS Per Game

1⃣st in REB Per Game

1⃣st in BLK Per Game

https://t.co/bogrNmCQ8X pic.twitter.com/7l9UI35cvK

— Betsafe LKL (@betsafeLKL) 10 Μαΐου 2018