Ο γκαρντ/φόργουορντ της Ζαλγκίρις ήταν αρνητικός πρωταγωνιστής στην αναμέτρηση με την Τζουκία, αφού έριξε... γονατιά σε αντίπαλό του.

Οι συνέπειες της πράξης του ήταν άμεσες, αφού ο Γάλλος παίκτης τιμωρήθηκε με αποκλεισμό ενός αγώνα και πρόστιμο 440 ευρώ.

Axel Toupane was punished with 1 LKL game suspension and fine of 440 euros for this ejection. https://t.co/oFjCshbPuP

— Donatas Urbonas (@Urbodo) 9 Απριλίου 2018