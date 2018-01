Προπονητής στη Βιτάουτας για ένα ματς ο ΛαΒάρ! (pic)

Έγινε και αυτό!

Ο ΛαΒάρ Μπολ θα κάτσει στον πάγκο της Βιτάουτας για το αποψινό ματς κόντρα στην Jonava στο πλαίσιο του Big Baller Brand Challenge Games!

Μένει να δούμε αν θα... φάει τη θέση του κανονικού προπονητή, ενώ ενδιαφέρον θα έχει το πως θα προσεγγίσει το ματς! ΛαΒάρ είναι αυτός, ποτέ δεν ξέρεις!

WOW @Lavarbigballer will be HEAD COACH of @bcvytautas for today's Big Baller Brand Challenge Games: Vytautas – Jonava match!

Game stream: https://t.co/zA1ny0JCS7#BCVytautas #BBBChallengeGames #BBB pic.twitter.com/siR1qlAETu

— BC Vytautas (OFFICIAL) (@bcvytautas) 28 Ιανουαρίου 2018