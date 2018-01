Η Γιουβέντους ζόρισε τη Ζάλγκιρις όμως η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους ανέβηκε στο 17-2 στη λιθουανική λίγκα χάρη στο νικητήριο σουτ του Αξέλ Τουπάν. Ο Αρτούρας Μιλάκνις ηγήθηκε επιθετικά της Ζάλγκιρις με 13 πόντους, ο Αντάνας Καβαλιάουσκας πρόσθεσε 7 πόντους, 7 ριμπάουντ και 3 ασίστ ενώ ο Τουπάν μέτρησε 12 πόντους, 2 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 3 κλεψίματα και το... τελευταίο καλάθι του αγώνα.

Τα δεκάλεπτα: 20-25, 35-46, 57-61, 79-81.

Κατάταξη: Ζάλγκιρις 17-2, Νεπτούνας 15-3, Λιέτουβος Ρίτας 15-4, Λιετκαμπέλις 13-6, Γιουβέντους 7-12, Σιαουλιάι 6-12, Τζούκιτζα 6-12, Πιένο 6-13, Νεβέζις 4-14, Βιτάουτας 4-15.

The game-winner for #Zalgiris vs @BCJuventus on the road in #Utena. @KPangos finds @toups_33 and he drains it from the corner! #ManoKomanda #MyTeam #LKL pic.twitter.com/z9pLoeRRNa

— BC Zalgiris Kaunas (@bczalgiris) 14 Ιανουαρίου 2018