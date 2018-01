Ο Τραμπ ήλθε στη Λιθουανία ή οι Μπολ; (pics & vids)

Είναι γεγονός! Τα αδέλφια ΛιΆντζελο και ΛαΜέλο Μπολ βρίσκονται στη Λιθουανία μαζί με τον πατέρα τους ΛαΒάρ ώστε να αρχίσουν την επαγγελματική καριέρα τους στη Βιτάουτας και η υποδοχή τους στο αεροδρόμιο του Βίλνιους έγινε με τιμές... προέδρου των ΗΠΑ! Στην αίθουσα αφίξεων επικράτησε πανδαιμόνιο από δημοσιογράφους ενώ έπαιζε live μουσική που καλωσόριζε τη φαμίλια στη Λιθουανία!

«Δεν διαλέξαμε τη Λιθουανία, οι Λιθουανοί διάλεξαν εμάς!» σχολίασε ο ΛαΒάρ Μπολ που συνόδευσε τα παιδιά τους, βγάζοντας αμέτρητες φωτογραφίες. Είναι χαρακτηριστικό ότι η οικογένεια Μπολ χρειάστηκε 10 λεπτά για να βγει από το αεροδρόμιο προς το όχημα που θα τους μετέφερε στο Πριενάι ενώ τη συνόδευσαν και απεσταλμένοι του ESPN!

Insane. Ball family came to Lithuania, Absolute chaos in Vilnius airport pic.twitter.com/vZALO33BSw

— Donatas Urbonas (@Urbodo) 3 Ιανουαρίου 2018