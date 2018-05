Ξεκινά το πρωτάθλημα στο Ισραήλ, έληξε η απεργία των παικτών!

Έτσι, οι παίκτες αποφάσισαν να δώσουν τέλος στην απεργία τους και το πρωτάθλημα του Ισραήλ θα ολοκληρωθεί κανονικά, με τους αγώνες να ξεκινούν άμεσα.

Israeli Winner League is back in action.

The strike is over and the season will continue after the agreement was reached with the players during the night

— Sportando (@Sportando) 25 Μαΐου 2018