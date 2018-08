Στην Μπαϊρόιτ ο Τόμας (pic)

Ο 25χρονος γκαρντ/φόργουορντ θα φορέσει την φανέλα της Μπαϊρόιτ την νέα σεζόν, αφού συμφώνησε σε όλα με την γερμανική ομάδα.

Ο Αμερικανός την προηγούμενη χρονιά αγωνίστηκε στην Τουρκία και την Μπάνβιτ, με την οποία είχε κατά μέσο όρο 8.7 πόντους στο εγχώριο πρωτάθλημα και 10.8 στο BCL.

Adonis Thomas agreed to terms with German team Medi Bayreuth, a source told @Sportando.

Thomas spent last season with Banvit averaging 8.7ppg in BSL and 10.8ppg in BCL

— Emiliano Carchia (@ECarchia) 6 Αυγούστου 2018