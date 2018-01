Ρήξη χιαστού ο Μάτσβαν, χάνει τη σεζόν (pic)

Η ατυχία χτύπησε την πόρτα του Μίλαν Μάτσβαν.

Ο Σέρβος ψηλός υπέστη ρήξη χιαστού στον αγώνα με την Ζενίτ, για το TOP 16 του Eurocup.

Όπως ενημέρωσε η Μπάγερν, ο παίκτης της πέρασε την πόρτα του χειρουργείου και θα μείνει εκτός για την υπόλοιπη σεζόν.

+++ Saisonaus für Milan #Macvan! +++ Unsere #13 erlitt gestern beim 80:78-Auswärtssieg in den @EuroCup-Top16 gegen @zenitbasket einen Kreuzbandriss im linken Knie. // Milan Macvan is out for the season! He suffered a cruciate ligament rupture in yesterday's game. pic.twitter.com/7WrlClRqHz

— FC Bayern Basketball (@fcb_basketball) 25 Ιανουαρίου 2018