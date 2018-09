Δυο άνθρωποι που... γουστάρουν την καλή μπάλα (pic & vids)

Μεσοβδόμαδα σταμάτησε το απόλυτο της Λίβερπουλ και αυτή υπέστη την πρώτη της ήττα για τη φετινή σεζόν, με το 2-1 της Τσέλσι στο «Άνφιλντ» για το Carabao Cup. Οι «κόκκινοι» του Μέρσεϊσαϊντ έμειναν εκτός διοργάνωσης χάνοντας έναν από τους στόχους τους.

Το βράδυ του Σαββάτου, το ισόπαλο 1-1 στο «Στάμφορντ Μπριτζ» διατήρησε αήττητες και τις δύο ομάδες στο φετινό πρωτάθλημα, μόνο που η Λίβερπουλ υπερέχει δύο βαθμών των Λονδρέζων, οι οποίοι είχαν μείνει στο 0-0 απέναντι στη Γουέστ Χαμ εκτός έδρας πριν από μια εβδομάδα.

Οι Κλοπ και Σάρι, τόσο μετά το ματς της περασμένης Τετάρτης, όσο και μετά από τη Σαββατιάτικη αναμέτρησή τους, αγκαλιάστηκαν, είπαν τα δικά τους, γέλασαν και οι εικόνες που μεταδόθηκαν σε ολόκληρο τον κόσμο που παρακολούθησε το ματς και πολύ περισσότερο τις σκηνές μετά το σφύριγμα της λήξης, έβγαζαν υγεία και ποδοσφαιρικό πολιτισμό.

The Sarri and Klopp bromance maybe stronger than the Sarri and Pep one #CFC #Sarri #LFC #Klopp pic.twitter.com/DQoq6VY6QX

Ήταν ντέρμπι ανάμεσα σε δυο κλαμπ που δεδομένα διεκδικούν το πρωτάθλημα. Κι ας είχε πει ο Σάρι πριν αρκετές μέρες ότι η Τσέλσι έχει ακόμα δρόμο να διανύσει για να φτάσει στο επίπεδο της Λίβερπουλ, αλλάζοντας κάπως τις δηλώσεις του μετά και τα δύο ματς με τον σύλλογο του Μέρσεϊσαϊντ ως προς τις ομοιότητες με την ομάδα του και το επίπεδο στο οποίο βρίσκεται.

Τόσο στο «Άνφιλντ», όσο και στο «Στάμφορντ Μπριτζ», ο κόσμος των Λίβερπουλ και Τσέλσι απόλαυσε δυο τρομερά ματς. Οι Αζάρ και Στάριτζ πέτυχαν πανέμορφα γκολ και στα δύο παιχνίδια, οι φιλοξενούμενοι χάρηκαν πολύ περισσότερο την Τετάρτη με την πρόκριση που ήρθε με ανατροπή στο σκορ, ενώ οι φιλοξενούμενοι στην έδρα των «μπλε» πήραν τη χαρά της ισοφάρισης στο 89ο λεπτό με τον «κεραυνό» του Ντάνιελ Στάριτζ.

Παραμονές του ματς στο Λονδίνο, ο Γιούργκεν Κλοπ δήλωνε: «Τι προπονητής είναι ο Σάρι... Έχει προκαλέσει τη μεγαλύτερη και πιο σύντομη αλλαγή που έχω δει στον τρόπο παιχνιδιού μας ομάδας. Ουάου! Άλλαξε παντελώς τον τρόπο παιχνιδιού. Είμαι θαυμαστής της ποδοσφαιρικής του νοοτροπίας από τον καιρό που ήταν στη Νάπολι. Παίζει καταπληκτικό ποδόσφαιρο».

"What a manager he is"

Jurgen Klopp is a big fan of Maurizio Sarri and the work he has done at Chelsea this season #CFC #LFC pic.twitter.com/xZ0Vl6JBdP

— Chelsea FC News (@Chelsea_FL) September 25, 2018