O φορ μετράει ακόμα...

Το συζητήσαμε πριν από λίγο καιρό με τον Φερνάντο Μοριέντες, ένα αυθεντικό σέντερ φορ. «Στις μέρες μας οι επιθετικοί πρέπει να είναι διαφορετικοί, πρέπει να κινούνται περισσότερο εκτός περιοχής και να κάνουν κι άλλα πράγματα, χάνεται λίγο το σημείο αναφοράς του “εννιαριού”, του matador. Όμως είναι μια θέση πολύ ενδιαφέρουσα για κάθε ομάδα. Να έχει έναν σπεσιαλίστα στο γκολ στην περιοχή, ο οποίος να μπορεί να κρίνει κάθε ματς», είχε πει στο gazzetta.gr.

O matador της Σελέστε δεν είναι άλλος από τον Έντινσον Καβάνι, έναν επιθετικό που τρέλανε τον πλανήτη στο Μουντιάλ της Ρωσίας. Δεν ήταν μόνο τα γκολ του, αλλά συνολικά ο δυναμισμός στο παιχνίδι, η αυταπάρνηση, η έννοια του νούμερου «9» που αποτελούσε κίνδυνο-θάνατο στην περιοχή και δεν μασούσε από τις απαιτήσεις. Ενός παίκτη που στις σύγχρονες τακτικές συχνά πασχίζει να βρει ρόλο, ή αναγκάζεται να περιορίσει μέρος των ικανοτήτων του για να υπηρετήσει καλύτερα το πλάνο που αναδεικνύει ως βασικούς εκφραστές των επιθέσεων τους μεσοεπιθετικούς που κινούνται στα κενά διαστήματα.

Το ματς με τη Γαλλία ήταν το πρώτο μετά τον Μάρτιο του 2017 που ο Σουάρες βρέθηκε στην 11άδα του Ταμπάρες χωρίς τον Καβάνι. Τότε, η Ουρουγουάη είχε χάσει 4-1. Τώρα, ηττήθηκε 2-0, έχοντας την ευκαιρία να ξαναμπεί στο παιχνίδι στην κεφαλιά του Κάσερες που έσωσε εντυπωσιακά ο Γιορίς και ατυχώντας να δεχθεί το γκολ-ταφόπλακα από ένα θεωρητικά εύκολο στην αντιμετώπιση σουτ. Από ένα ατομικό λάθος. Τι έκανε όμως στην επίθεση;

Η Σελέστε έμοιαζε εγκλωβισμένη στην απουσία του Matador της. Δεν είχε δημιουργία από το κέντρο, δεν πρόσφερε υποστήριξη στον Σουάρες, δεν είχε τρεξίματα στο αντίπαλο 1/3 και κάθετο παιχνίδι. Και έτσι έγινε προβλέψιμη.

FT Uruguay 0-2 France

Uruguay didn’t manage a shot on target when chasing the game in the second half.

None of their second half efforts were from dangerous areas. https://t.co/srHNzUU41q pic.twitter.com/9ZRDiheVNF

— Stats Zone (@StatsZone) July 6, 2018