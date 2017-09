Τα γκολ που θα εκτοξεύσουν τον Κέιν!

Ο Chris Flanagan του Four Four Two βρέθηκε στο Γουέμπλεϊ για να δει τον Κέιν να σκοράρει δυο φορές στην τριάρα κόντρα στη Ντόρτμουντ. Γιατί αυτά τα τέρματα ανεβάζουν τις μετοχές του στα ύψη...