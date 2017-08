Υπάρχει και ο Μαρσιάλ

Η πρεμιέρα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είχε πολλούς πρωταγωνιστές να αναδείξει. Σκόρπισε χαμόγελα πέραν της συνολικής της λειτουργίας και του τρόπου που διαχειρίστηκε το ματς, κυρίως για τη συμβολή στο παιχνίδι των νέων δύο γραναζιών. Του Λουκάκου και του Μάτιτς.

Το ματς είχε πάρει το δρόμο του όταν ο Άντονι Μαρσιάλ ήρθε από τον πάγκο. Πέρασε για ένα δεκάλεπτο, όπου όλα είχαν κριθεί. Μπήκε στο 80', έβαλε ένα γκολ και μοίρασε μια ασίστ. Μέσα σε τρία λεπτά. Από το 2015/16 που συστήθηκε με τη φανέλα με τον διάβολο, μετρά 16 τέρματα και 11 ασίστ, έχοντας συμμετοχή σε περισσότερα γκολ από κάθε άλλον ποδοσφαιριστή που βρίσκεται στο ρόστερ της Γιουνάιτεντ. Φέτος το όνομα του Γάλλου έπαιξε αρκετά στο μεταγραφικό ρεπορτάζ. Η Ίντερ και η Τότεναμ φέρονται ως διεκδικήτριες,με την ξαδέρφη του να τονίζει ωστόσο ότι δεν υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο, ούτε καν με τη μορφή δανεισμού, αφού τον υπολογίζουν. Και η αλήθεια είναι πως η συμπεριφορά του Μουρίνιο απέναντί του δείχνει να έχει αλλάξει.

Anthony Martial has everything to be an elite level baller. Need to play him this season! #mufc pic.twitter.com/Xl1f6foedt

— United Xtra (@utdxtra) August 12, 2017