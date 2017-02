Ο Τίγρης επιβαλλόταν να σηκωθεί...

Το έλεγε ο ίδιος. «Το μόνο που χρειάζομαι είναι αγωνιστικός χρόνος για να επιστρέψω στα γκολ». Λίγοι ωστόσο πίστευαν ότι μπορεί να ξαναγίνει ο ποδοσφαιριστής που πριν από μερικά χρόνια εξελισσόταν, βάσει των αριθμών του, στην καλύτερη μεταγραφή του 21ου αιώνα. Τι σημαίνει αυτό; Στην πρώτη του χρονιά στην Ατλέτικο Μαδρίτης ο Ραδαμέλ Φαλκάο δικαιολόγησε απόλυτα τα 40 εκατομμύρια που ξοδεύτηκαν για πάρτη του. Πήρε το Europa League, αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ στη διοργάνωση και έσπασε τα κοντέρ στην Πριμέρα. Με 36 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις. Κανείς άλλος στην πρώτη του σεζόν σε νέα ομάδα, ως μεταγραφή δηλαδή, δεν πέτυχε ποτέ περισσότερα. Ο Πεπ Γκουαρδιόλα τον χαρακτήρισε ως τον κορυφαίο επιθετικό περιοχής στον κόσμο, ενώ ο Ντιέγο Σιμεόνε τόνιζε: «Ξέρω τον Ραδαμέλ από όταν ήταν παιδί. Τον πήρα στη Ρίβερ Πλέιτ το 2008, πήραμε μαζί το Πρωτάθλημα. Τον αγαπώ σαν χαρακτήρα. Δεν βάζει όρια στις φιλοδοξίες του». Το γκολ ήταν σαν φυσικό χάρισμα, όμως ο Φαλκάο συνδυάζει και τα σωματικά στοιχεία που τον βοηθούσαν να καθιερωθεί ως το κορυφαίο εννιάρι στον κόσμο εκείνη την περίοδο.

Οι περισσότεροι απογοητεύτηκαν, βλέποντάς τον να δελεάζεται από τα χρήματα του Πριγκιπάτου το 2013 και να παίρνει το αεροπλάνο για την νεοφώτιστη τότε Μονακό. Και τα προβλήματα δεν άργησαν να κάνουν την εμφάνισή τους. Τον Ιανουάριο του 2014, σε ένα σχεδόν αδιάφορο ματς για το Κύπελλο Γαλλίας, έπαθε σοβαρή ζημιά στο γόνατο, η οποία τον έθεσε νοκ-άουτ για το υπόλοιπο της σεζόν. Πιέστηκε πολύ για να προλάβει το Μουντιάλ του 2014, δουλεύοντας σκληρά. Δεν τα κατάφερε. «Δεν ήθελα να στερήσω τη θέση σε κάποιον συμπαίκτη μου που θα ήταν 100% έτοιμος. Εγώ ακόμη είχα καιρό μπροστά μου για να φτάσω στο καλύτερο επίπεδο αγωνιστικής κατάστασης. Αυτή ήταν η πιο λογική απόφαση για μένα», δήλωνε χαρακτηριστικά.

Ο τραυματισμός έμοιαζε να σηματοδοτεί την αρχή του τέλους. Ξεκίνησε κανονικά την επόμενη σεζόν για τη Μονακό, αλλά τον Σεπτέμβριο του 2014 πήγε στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, θέλοντας να επιστρέψει ξανά σε top επίπεδο. Οι Κόκκινοι Διάβολοι τον πήραν αρχικά δανεικό με τη διόλου ευκαταφρόνητη οψιόν των 55 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ έδωσαν και σχεδόν 8 εκατομμύρια για ενοίκιο. Πίστευαν στην ικανότητά του και ο κόσμος του χάρισε ένα ζεστό χειροκρότημα στην πρώτη του εμφάνιση ως αλλαγή. Δεν κατάφερε όμως να δικαιώσει τις προσδοκίες. Έγινε έρμαιο στους Άγγλους σχολιαστές, που έψαχναν ευκαιρία να τον ξεσκίσουν. Τελείωσε τη σεζόν με 4 γκολ σε 29 εμφανίσεις και μπήκε σε λίστες με τις χειρότερες μεταγραφές τις σεζόν. Οι τοποθετήσεις του μεγαλοατζέντη Ζόρζε Μέντεζ δεν βοηθούσαν την κατάσταση.

Η Μονακό, η οποία είχε αλλάξει εντελώς λογική, κλείνοντας την κάνουλα με τα ρούβλια του Ριμπολόβλεβ, τον παραχώρησε δανεικό την επόμενη σεζόν στην Τσέλσι. Ένας μυϊκός τραυματισμός τον Νοέμβριο τον έθεσε νοκ-άουτ. Αρχικά, προβλεπόταν ότι θα μείνει εκτός εκτός για μερικές εβδομάδες, όμως τον Ιανουάριο ο Γκους Χίντινκ δήλωσε πως η ζημιά ήταν σοβαρή και τον άφησε εκτός λίστας Champions League. Ο ίδιος δήλωσε αργότερα πως τον Φεβρουάριο του ξεκαθάρισαν ότι δεν τον υπολογίζουν καθόλου. Λίγο νωρίτερα, τον είχε προσεγγίσει η Ρίβερ Πλέιτ, την οποία αποφάσισε να απορρίψει, θέλοντας να παλέψει στην Ευρώπη. Συνολικά στους Μπλε έπαιξε μόλις 12 φορές πετυχαίνοντας ένα γκολ.

Ο Κολομβιανός έφτασε λοιπόν 30άρης, να επιστρέφει στο Πριγκιπάτο ψάχνοντας το restart μετά από αρκετό καιρό και με τραυματισμούς που είχαν σημαδέψει την καριέρα του. Παραδέχθηκε πως η σύζυγός του τον πίεσε να σταματήσει το ποδόσφαιρο. «Ήταν η χειρότερη στιγμή της καριέρας μου. Είχα δύσκολες στιγμές μετά την επέμβαση, σκέφτηκα να τα παρατήσω. Αλλά κατάφερα να κάνω επανεκίνηση και να συνεχίσω να ελπίζω για το μέλλον», έλεγε, προσθέτοντας: «Η Μονακό επένδυσε πολλά σε εμένα και θέλουν κάποιο αντίκρισμα. Με θέλουν πίσω για την επόμενη χρονιά. Εγώ χρειάζομαι λεπτά και θα δούμε τι θα γίνει». Και έπεσε πάνω στην επανάσταση του Λεονάρντο Ζαρντίμ.

«Ο Φαλκάο έχει λίγη λιγότερη δύναμη, αλλά πολλή περισσότερη εμπειρία. Επειδή είναι παγκόσμιας κλάσης ποδοσφαιριστής τον χειρίζομαι λίγο διαφορετικά από τους επόμενους. Είπα νωρίτερα στη σεζόν ότι ήμουν σίγουρος πως θα έχει επιτυχία», έλεγε ο Πορτογάλος, ο οποίος δημιούργησε την πιο επιθετική ομάδα στη Ligue 1. Την έχτισε με όπλο την ομαδική δουλειά και τον πλουραλισμό, όμως ο προσανατολισμός της ήταν τέτοιος που έστρωσε στον Φαλκάο το έδαφος για την επιστροφή. Ο Ζαρντίμ δούλεψε πολύ στην ψυχολογία του. Τον έκανε να νιώθει ξανά σημαντικός. «Είναι γεμάτος αυτοπεποίθηση εδώ. Όλοι του δίνουν αυτή την ψυχολογία. Μιλάει πολύ, συμμετέχει και σκοράρει, χωρίς να είναι εγωιστής στο παιχνίδι του», τόνισε ο Ζερμέν. Ο Κολομβιανός στη φετινή Μονακό εξελίχθηκε φυσιολογικά ως ηγέτης. Ο πλουραλισμός στο σκοράρισμα και το απρόβλεπτο παιχνίδι αποτίναξε από πάνω του το βάρος. Τα γκολ ήρθαν ως φυσικό επακόλουθο, απόρροια του build up και της κλάσης του. Η ψυχολογία επέστρεψε. Ο Φαλκάο έγινε ξανά Τίγρης. Δεν γινόταν αλλιώς. Το ήξερε κι ο ίδιος στις δύσκολες στιγμές.

Ο τρόπος που ολοκληρώνει την προσπάθειά του στο 2-3 με την Μάντσεστερ Σίτι αποδεικνύει του λόγου το αληθές. «Το θράσος του να τσιμπήσει τη μπάλα πάνω από τον τερματοφύλακα ενώ είναι όρθιος... τρομερό. Τι παίκτης», έγραψε αποσβολωμένος ο Ρίο Φέρντιναντ. Μπορεί με τη μακρά του απουσία από τα ευρωπαϊκά γήπεδα να ξεχάστηκαν οι επιδόσεις του, όμως ο Φαλκάο μετρά 44 γκολ σε 48 παιχνίδια στις διοργανώσεις της UEFA. Σχεδόν ένα γκολ ανά ματς. Δεν υπάρχει άλλος, συνδυαστικά στις δύο διασυλλογικές διοργανώσεις, με μεγαλύτερο ποσοστό. Παρότι πέρασαν 2353 μέρες από το τελευταίο του ευρωπαϊκό τέρμα, στις 17 Φεβρουαρίου του 2010, μέχρι να επιστρέψει στα φετινά προκριματικά απέναντι στη Φενέρμπαχτσε.

Just in case you missed #Falcao sublime finish.. #CityMonaco pic.twitter.com/qrhXwtZKQ2

— BonanzaWin (@Bonanza_Win) February 21, 2017