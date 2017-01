Η Σάτον Γιουνάιτεντ είναι το ποδόσφαιρο

Πριν από δύο μέρες, στο νότιο Λονδίνο, η κοινότητα του Σάτον αναστατώθηκε όταν είδε έναν τύπο που έμοιαζε με τον Ντμίτρι Παγιέ να τριγυρίζει στις εγκαταστάσεις της ομάδας. Τελικά, αποδείχθηκε ότι δεν ήταν ο Γάλλος σούπερ σταρ της Γουέστ Χαμ, αλλά ένα εργαζόμενος σε εταιρεία με είδη υγιεινής. Πήγε στο Gander Green Lane για να δωρίσει στην ομάδα πλακάκια, προκείμενου να γίνει μια μικρή ανακαίνιση στο clubhouse ενόψει της μεγάλης συγκυρίας. Toυ αγώνα απέναντι στην σπουδαία Λιντς. Το προφίλ των καλεσμένων της Κυριακής ήταν πολύ υψηλότερο από ό,τι είχαν συνηθίσει οι οικοδεσπότες.

Οι αναταράξεις στο FA Cup είναι συχνό φαινόμενο. Η κλισεδιάρικη φράση «θεσμός των εκπλήξεων» δεν βγήκε τυχαία για την αρχαιότερη κούπα στον κόσμο. Η Λίβερπουλ, η Γιουνάιτεντ, η Άρσεναλ, είχαν πέσει θύματα τέτοιων εκπλήξεων, ενώ η Σάτον είχε καταφέρει το 1989 να γίνει και πάλι talk of the town μέσα από το Κύπελλο, καθώς είχε αποκλείσει στον τρίτο γύρο την Κόβεντρι, η οποία ήταν τρίτη στην μεγάλη κατηγορία. Όσο όμως το ποδόσφαιρο εξελίσσεται και οι αποστάσεις ανάμεσα στις ομάδες μεγαλώνουν από την άκρατη εμπορευματοποίηση του παιχνιδιού, επιτεύγματα όπως αυτό αποκτούν μεγαλύτερη δυσκολία. Μοιάζουν ως ανωμαλίες σε ένα σύστημα δομημένο για την επικράτηση των οικονομικά ισχυρών.

The magic of the #EmiratesFACup continues!

Take a bow @suttonunited. pic.twitter.com/5gBG4e3nTS

— BT Sport Football (@btsportfootball) January 29, 2017