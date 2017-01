Η Κυρία και οι άλλες

Στις 23 Σεπτεμβρίου του 2015 ο Λεονάρντο Μπλασάρντ πάγωσε στο 92' το J-Stadium όταν με κεφαλιά κόντρα στην ομάδα που υποστήριζε έκανε με κεφαλιά το 1-1 για την Φροζινόνε. Ηταν η τελευταία φορά μέχρι σήμερα που η Γιουβέντους έχει απώλεια στο κάστρο της. Στις 6 Οκτωβρίου οι Bianconeri επικράτησαν 3-1 της Μπολόνια και στις 8 Ιανουαρίου, ύστερα από σχεδόν 1.5 χρόνο, ξανά κόντρα στους Rossoblu, η Vecchia Signora έσπασε ένα δικό της ρεκόρ γράφοντας ξανά ιστορία αφού έφτασε τις 26 διαδοχικές εντός έδρας νίκες. Στον δρόμο για το σερί που είναι το κορυφαίο στην ιστορία της μεγάλης κατηγορίας του ιταλικού ποδοσφαίρου, η ομάδα του Μασιμιλιάνο Αλέγκρι πέτυχε 62 γκολ και δέχθηκε 9 και άφησε... πίσω, μια επίδοση η οποία έχει σχέση με τον νυν προπονητή της.

26 - Juventus have won 26 league home games in a row, a new Serie A record in the history. Hegemony. #juvebologna pic.twitter.com/PKQk2fjZTC

— OptaPaolo (@OptaPaolo) January 8, 2017