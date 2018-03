Τα κακά της μοίρας του Ζοσέ

Είναι από τους τύπους που ή θα τον γουστάρεις ή θα τον μισείς, δεν έχει κάτι ενδιάμεσο. Σε όποια πλευρά όμως και αν βρίσκεσαι, δεν μπορεί να μην δεις ότι έχει αποτελέσει συνώνυμο της επιτυχίας. Σε όποιον πάγκο κι αν κάθισε, πέτυχε κάτι σημαντικό ακόμα και αν δεν έφτασε πάντα τον μεγάλο στόχο για τον οποίο αποκτήθηκε. Αν του δώσεις μια μέτρια ομάδα, θα την πάει καλύτερα από κάθε άλλον. Αν πρέπει να κάποιος να σου φτιάξει ένα πλάνο για έναν μόνο αγώνα, πάρε αυτόν. Αν θέλεις να σβήσεις τον υπερπαίκτη του αντιπάλου, εκείνος έχει τον τρόπο. Φέτος, τίποτα δεν έχει πάει καλά για τον Special One και με αφορμή το κάζο της Γιουνάιτεντ από την Σεβίλλη στο Champions League, ρίχνουμε μια ματιά στα ‘προβλήματα’ του Πορτογάλου στο Old Trafford...

Ο παίκτης που αποτέλεσε την πιο ακριβή μεταγραφή της Γιουνάιτεντ, Πολ Πογκμπά, συχνά πλέον βρίσκεται στον πάγκο όχι μόνο επειδή είναι τραυματίας ή επειδή μπορεί να έχει νευριάσει τον Μουρίνιο. Στα τελευταία ματς κάθε άλλος μέσος, με όποια χαρακτηριστικά, αποδίδει καλύτερα από τον 25χρονο, ο οποίος πριν δύο χρόνια κόστισε 110 εκατ. ευρώ. Κόντρα στην Σεβίλλη πήρε 30 λεπτά και το μόνο που κατάφερε ήταν να φτιάξει virals με τις απογοητευτικές πάσες του. Αντί να βοηθήσει, ο πρώην άσος της Γιουβέντους, άφησε το κέντρο ανύπαρκτο και η δική του παρουσία κόστισε ίσως σε βαθμό τον αποκλεισμό από την Σεβίλλη σύμφωνα με τον Ρόι Κιν. «Ο Πογκμπά είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Αν εκείνος δεν είναι σε θέση να μπει στην 11άδα, ο προπονητής έχει πρόβλημα. Τον έβαλε και δεν έκανε τίποτα. Το είδαμε στο πρώτο γκολ, η αντίδρασή του ήταν παιδική. Δεν αντιλήφθηκε τον κίνδυνο και δεν κάλυψε τους συμπαίκτες του».

Η άμυνα, πρέπει να γυρνάει τα μυαλά στον Μουρίνιο. Ο Πορτογάλος έχει βασίσει μέσα στα χρόνια τις επιτυχίες του στη συμπαγή οπισθοφυλακή και τη συνολική ανασταλτική λειτουργία των ομάδων του, όμως στο σήμερα βλέπει αυτή τη γραμμή να τον προδίδει. Εκτός από τον Μπαγί, που είναι ο καλύτερός του και μοναδικός που θεωρείται βασικός για τη νέα σεζόν, ο Special One δέχεται σερί πλήγματα. Εκτός από τον αγώνα με την Σεβίλλη, όπου «ήταν εκτός θέσης στο πρώτο γκολ» σύμφωνα με τους Times, το 2-1 επί της Λίβερπουλ ήταν μόλις το δεύτερο ματς που οι Red Devils ξεκινούν με τον Σμόλινγκ και κάνουν νίκη. Μαζί του, ο Φιλ Τζόουνς, που φαίνεται πως δεν έχει την ποιότητα να εκτελέσει το πλάνο, ενώ ο μαχητικός, Μάρκος Ρόχο, δεν έδωσε συνέχεια στις μαχητικές εμφανίσεις.

Τον ίδιο τον Μουρίνιο βαραίνει η επιλογή του Σουηδού, Βίκτορ Λίντελοφ για τον οποίο δόθηκαν 37 εκατ. ευρώ στην Μπενφίκα και ήδη οι περισσότερες αναμνήσεις που έχει δημιουργήσει είναι για γκάφες και όχι επεμβάσεις. «Η Σίτι αγοράζει τους αμυντικούς σε τιμές επιθετικών» είπε πρόσφατα ο προπονητής της Γιουνάιτεντ, ο οποίος ίσως έπρεπε κι εκείνος να τα σκάσει ακόμα πιο χοντρά για να πάρει έστω έναν σέντερ-μπακ που να του επιτρέπει να κλειδώνει το μαγαζί.

Πριν μερικές εβδομάδες το μέλλον του ήταν το Νο1 θέμα της μεταγραφικής. Η Σίτι δεν έδινε το μετρητό που ήθελε η Αρσεναλ, ούτε μπορούσε να φτάσει τον μισθό που προσέφερε η Γιουνάιτεντ και έτσι ο Αλέξις Σάντσες υπέγραψε κόκκινη πλευρά του Μάντσεστερ. Ο Χιλιανός έγινε ο πιο ακριβοπληρωμένος στην ιστορία της Premier League με σχεδόν 450.000 λίρες την εβδομάδα, όμως αυτή τη στιγμή είναι κάθε άλλο παρά ο έτοιμος παίκτης που ήθελε ο Μουρίνιο για την 11άδα του. Μετά το το ντεμπούτο με γκολ κόντρα στην Χάντερσφιλντ δεν έχει σκοράρει και 'χρειάζεται' ένα ακόμα άσφαιρο παιχνίδι για να πιάσει το χειρότερο σερί επί των ημερών του στην Αγγλία. Ο Αλέξις, παρότι ο Πορτογάλος επιμένει να του δίνει την αριστερή πλευρά παρά τη φόρμα του Ράσφορντ, δεν έχει καμία απολύτως σχέση με τον παίκτη που πέρυσι έβαλε 30 γκολ με την Αρσεναλ.

Σίγουρα ο καθένας κοιτά τη δουλειά του και ο καθένας κρίνεται διαφορετικά, όμως τα πράγματα που συμβαίνουν ταυτόχρονα δεν γίνεται να μην επηρεάζουν εσένα και την εικόνα σου. Πέρυσι, σε μια σεζόν που δεν κατάφερε να μπει στην 4άδα της PL, ο Ζοσέ είχε άλλοθι και τρόπο να την σώσει. Το πρωτάθλημα το πήρε η Τσέλσι και ο ίδιος έβαλε τρεις κούπες στην τροπαιοθήκη και βγήκε στο CL, που ήταν κυριολεκτικά και μη, όλα τα λεφτά. Φέτος όμως τα πράγματα δεν είναι το ίδιο απλά και όμορφα. Τη στιγμή που όλοι τρελαίνονταν με τις δεύτερες χρονιές του Πορτογάλου στις ομάδες του, η φετινή είναι αποτυχημένη από τα μέσα Μαρτίου.

Το να είναι απλά best of the rest, δεν λέει απολύτως τίποτα, αφού ο Γκουαρδιόλα χωρίς να ξοδέψει πολλά περισσότερα, έχει φτιάξει μια ομάδα που είναι μια κατηγορία μόνη της στο Νησί και φέτος πήρε τον τίτλο πριν έρθει το 2018. Η επιτυχία της Σίτι του Πεπ κάνει αναπόφευκτη τη σύγκριση και βάζει βάρος στον Μουρίνιο, που πέρα από το ότι για δεύτερη χρονιά δεν διεκδίκησε καν πρωτάθλημα, γνώρισε ντροπιαστικό αποκλεισμό από το Champions League, από μία ομάδα που είχε πρόσφατες τρεις πεντάρες στην La Liga.

Αν και το club και οι οπαδοί γνώριζαν ποιος είναι ο τρόπος δουλειάς και τον χαρακτήρα των ομάδων που χτίζει ο Μουρίνιο, η φετινή αποτυχία για major τίτλους εντός και εκτός συνόρων, έχει κάνει μεγαλύτερη την κουβέντα για την προσέγγισή του στους αγώνες. Σε μια ομάδα που πάντα σήμαινε επίθεση, ο Μουρίνιο συνεχίζει να πηγαίνει σφιχτά και συντηρητικά και μπορεί όταν τα αποτελέσματα είναι καλά αυτό να περνά σε δεύτερη μοίρα, όμως τώρα η κριτική είναι πολύ πιο σκληρή. Γκάρι Νέβιλ και Πολ Σκόουλς έχουν διαφωνήσει ουκ ολίγες φορές με την τακτική του και η μουρμούρα γίνεται όλο και περισσότερη, ειδικά ύστερα από τις αποτυχίες, οι οποίες για μεγάλο κομμάτι του βρετανικού Τύπου ήρθαν με «δείλια» και «ατολμία».

Αν και κάποια άρθρα μπορεί να έθεσαν ακόμα και τη δουλειά του σε κίνδυνο και ανέλυσαν τους λόγους που πρέπει να απολυθεί, ο Μουρίνιο και θα είναι και του χρόνου στο Old Trafford και η επόμενη μέρα, κάθε άλλο παρά εύκολη θα είναι. Tο ρόστερ έχει κενά και ανομοιομορφίες και το καλοκαίρι θα γίνει προσπάθεια να διορθωθεί έστω ένα κομμάτι. Οπως προκύπτει από τα ρεπορτάζ, στόχος είναι να αποκτηθούν τέσσερα top ονόματα και να αποχωρήσουν επτά παίκτες για να μπορέσει η ομάδα να καλύψει το χαμένο έδαφος. Τρία χρόνια είναι πολλά...