Το διαφορετικό πεπρωμένο του Γουίλιαν

Κάθε πανηγυρισμός του, βγάζει κάτι πράο προς τα έξω. Είναι τέτοιος ο χαρακτήρας του Γουίλιαν που δύσκολα θα τον δει κανείς να ξεσπά ή να εκνευρίζεται σε μεγάλο βαθμό στον αγωνιστικό χώρο. Φαίνεται από αυτούς τους ανθρώπους που μπορείς να τους χαρακτηρίσεις «καλά παιδιά».

Σε αντίθεση με αρκετούς άλλους συναδέλφους του, δεν απολαμβάνει... διθυράμβους από τα Μέσα και δεν βρίσκεται στους πρώτους, μεγάλους τίτλους για πολλές ώρες έπειτα από μια καλή εμφάνιση.

Τα τελευταία ματς των «μπλε» του Λονδίνου με Μπαρτσελόνα και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, φανέρωσαν την ποιότητα του Γουίλιαν. Το ψύχραιμο παιχνίδι, τα συνεχόμενα σπριντ για την ανάπτυξη του παιχνιδιού της Τσέλσι, τα σωστά ανοίγματα της μπάλας και τη σωστή εκμετάλλευση του χώρου ώστε να τρέξει εκεί που πρέπει και να βρεθεί στο σημείο που θα κάνει εύκολη ή κατανιητή τη μετάβαση της μπάλας.

Ο Γουίλιαν, έχει καταφέρει στην τρέχουσα αγωνιστική περίοδο να συμμετέχει σε 19 τέρματα για λογαριασμό των Πρωταθλητών Αγγλίας, με 12 γκολ δικά του και έχοντας καταγράψε 7 ασίστ. Ποτέ άλλοτε, από την ημέρα που πάτησε το πόδι του στο «Στάμφορντ Μπριτζ», δεν είχε φτάσει σε τέτοιους αριθμούς και παρ' όλα αυτά, το έχει κάνει σε 14 παρουσίες στο αρχικό σχήμα της Τσέλσι στο τρέχον πρωτάθλημα της Premier League, έχει βρεθεί 13 φορές ανάμεσα στους αναπληρωματικούς και άκουσε πρόσφατα τον Αντόνιο Κόντε να δηλώνει ότι «όλα έχουν να κάνουν με την απόδοση του καθενός στις προπονήσεις κι αν αξίζει να βρίσκεται στα αρχικά μου πλάνα. Η χρησιμοποίηση του Γουίλιαν γίνεται διότι το αξίζει κι όχι γιατί... μετανιώνω για κάτι από την περσινή σεζόν».

Ο Ιταλός κόουτς, δεν εμπιστεύθηκε όσο ίσως θα έπρεπε, τον ποδοσφαιριστή, στην πρώτη του χρονιά στον λονδρέζικο σύλλογο, αφού τον άφησε να ολοκληρώσει 90λεπτο αγώνα στα παιχνίδια προς την κατάκτηση του τίτλου της Premier League, μονάχα δύο φορές!

«Ορισμένα πράγματα συμβαίνουν δίχως να μπορούμε να τα καταλάβουμε, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Πιστεύω πως ο κάθε άνθρωπος έχει μια “αποστολή” για την οποία έρχεται στον κόσμο και η δική μου, αυτή τη στιγμή, είναι να βρίσκομαι στην Τσέλσι. Είτε είμαι στο αρχικό σχήμα, είτε στον πάγκο, είμαι στην Τσέλσι» δήλωσε ο Γουίλιαν που έχοντας αποδεχθεί το πεπρωμένο και την “αποστολή” του στο ζωή και το ποδόσφαιρο, άφησε σε δεύτερη μοίρα ακόμα και τη μάχη που έδωσε η μητέρα του με την επάρατη νόσο, για περίπου 3 χρόνια!

Ο ίδιος, βέβαια, το κουβαλούσε μέσα του και απλά προσπαθούσε να την κάνει χαρούμενη και περήφανη, ακόμα κι αν εκείνη δεν μπορούσε ν' αντιληφθεί πολλά πράγματα. Ίσως ακόμα και το γεγονός πως δεν τον είχε δίπλα της σε μεγάλο διάστημα, δεν το καταλάβαινε. Τον Σεπτέμβρη του 2016, ο Γουίλιαν δημοσιοποίησε τον... Γολγοθά που ανέβαινε σε προσωπικό επίπεδο και την προσπάθεια της αγαπημένης του μητέρας να νικήσει τον καρκίνο, επί 2,5 χρόνια. Χημειοθεραπείες, επεμβάσεις, ένα κρεβάτι, πολύς πόνος... Ο Βραζιλιάνος, πρόσφερε τις υπηρεσίες του αδιάλλειπτα στην Τσέλσι και μάλιστα, έμαθε όντας σε... υπηρεσία, για τον χαμό της μητέρας του λίγους μήνες αφότου είχε κάνει γνωστή την μεγάλη της περιπέτεια. Έκτοτε, φυσικά, κάθε γκολ το αφιερώνει σ' εκείνη σηκώνοντας τα χέρια προς τον ουρανό και κλείνοντας τα μάτια για να της μιλήσει και να της πει πως ό,τι κάνει, στη ζωή του και το ποδόσφαιρο, το κάνει και για εκείνη.

Έχει άριστη χημεία, εντός κι εκτός γηπέδου, με τον Εντέν Αζάρ. Με τον Βέλγο, έχουν γίνει πλέον αυτοκόλλητοι, με τον Γουίλιαν να έχει σκοράρει 7 φορές από ασίστ του καλού του φίλου, ο οποίος με τη σειρά του είχε προσφέρει μόλις 6 γκολ στον Φερνάντο Τόρες στη θητεία του στους «μπλε» και 5 τέρματα είχαν πετύχει χάρη σ' εκείνον οι Λάμπαρντ, Όσκαρ, Κόστα και Φάμπρεγας.

Σε 28 αναμετρήσεις φέτος με τη φανέλα των Πρωταθλητών, ο διεθνής εξτρέμ έχει ολοκληρώσει έξι 90λεπτα και από τα 2.520 αγωνιστικά λεπτά, έχει συμμετοχή στα 1.321, που μεταφράζεται σε ένα ποσοστό του 50%!

Ο Αντόνιο Κόντε μάλλον είναι τυχερός – τη δεδομένη χρονική στιγμή – που ο Γουίλιαν δεν έγινε ακόμα ένας από αυτούς που εμπιστεύεται ξανά στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ο Ζοσέ Μουρίνιο. Ο Βραζιλιάνος χαίρει της εκτίμησης και του θαυμασμού του Πορτογάλου κόουτς από τη συνύπαρξή τους στην μπλε πλευρά του Λονδίνου και μάλιστα, ο νυν τεχνικός των «κόκκινων διαβόλων» παραδέχεται πως το καλοκαίρι του 2016, όταν και βρέθηκε στο «Ολντ Τράφορντ», προσπάθησε να πάρει τον ποδοσφαιριστή της Τσέλσι αλλά δεν τα κατάφερε.

Στα τελευταία τρία παιχνίδια, ο «Γουίλι» έχει τέσσερα γκολ. Δύο απέναντι στη Χαλ για το Κύπελλο Αγγλίας με όμορφα τελειώματα κι από ένα πέτυχε κόντρα σε Μπαρτσελόνα (με... μπόνους δύο δοκάρια προτού σκοράρει) και Μαν. Γιουνάιτεντ.

Η αλήθεια είναι ότι με την εφαρμογή του πλάνου του Κόντε με το «ψευτοεννιάρι» στην επίθεση, την τελευταία περίοδο, ο Γουίλιαν αποδίδει στο μάξιμουμ έχοντας στο πλευρό του τον Αζάρ και τον Πέδρο να... συμπληρώνει το χαμηλό σχήμα στην επίθεση της Τσέλσι. Δεν έχει γλιτώσει από κριτική σε διαστήματα κατα τα οποία είτε από δική του υπαιτιότητα είτε λόγω επιλογών του προπονητή του εξαφανιζόταν από το προσκήνιο, όμως, ακόμα κι όταν ξεπετάγεται και λάμπει, πάλι δεν διατηρείται στον... αφρό της δημοσιότητας.

Ίσως δεν είναι από τους πιο εμπορικούς ποδοσφαιριστές. Ουδείς όμως μπορεί να αρνηθεί πως πρόκειται για έναν δουλευταρά, με πνευμόνια... ανεξάντλητων αντοχών. Και με τη δική του ποιότητα, η Τσέλσι διατηρείται στο κόλπο για την διεκδίκηση της πρόκρισης στα προημιτελικά του Champions League μετά και την εμφάνισή του στο πρώτο ματς με τη Μπαρτσελόνα στο «Στάμφορντ Μπριτζ».

Το viral βίντεο του μήνα στην Premier League, με τον... κατάσκοπο Γουίλιαν και το χαρτάκι του Μουρίνιο στον Μάτιτς:

