Ένας... θεότρελος φουλ μπακ!

Στη φάση της προσωρινής ανατροπής της Τσέλσι στο «Έμιρεϊτς», το βράδυ της Τετάρτης, στο ισόπαλο (2-2) ντέρμπι με την Άρσεναλ, ο Νταβίντε Τζαπακόστα έκανε ακριβώς ό,τι είχε αποτύχει ο Βίκτορ Μόουζες σε ολόκληρο το πρώτο ημίχρονο και ο Μάρκος Αλόνσο πέτυχε αυτό που θα έπρεπε να έχει κάνει σε τρεις κλασσικές ευκαιρίες για γκολ ο Αλβάρο Μοράτα.

Ο Ιταλός μπακ κατάφερε να ξεπεράσει τον Μέιτλαντ Νάιλς, ο οποίος ήταν απροσπέλαστος στο πρώτο μέρος της αναμέτρησης, για να έρθει ο Μάρκος Αλόνσο να κάνει την κίνηση και το σωστό πλασέ αφήνοντας την άμυνα των «κανονιέρηδων» να έχει... παγώσει και να μην περιμένει το ξεπέταγμά του μπροστά από τον Πετρ Τσεχ.

Το εκπληκτικό παιχνίδι των δύο... πρωτευουσιάνων ολοκληρώθηκε στο ισόπαλο 2-2, με την ομάδα του Αντόνιο Κόντε να είναι εκείνη που ουσιαστικά έχασε τη μεγάλη νίκη από τα χέρια της, αφού ο Μοράτα αμέσως μετά το τελευταίο γκολ του ματς από τον Μπεγερίν, έχασε το τρίτο τετ-α-τετ στο παιχνίδι και ο Τζαπακόστα στην επαναφορά «τράνταξε» το οριζόντιο δοκάρι της Άρσεναλ.

Παρά το αποτέλεσμα και το γεγονός πως «έσπασε» το απόλυτο των νικών στις αναμετρήσεις στις οποίες έχει βρει δίχτυα ο Αλόνσο, είναι ανεπίτρεπτο να μην γίνει μνεία στον τρομερό Ισπανό φουλ μπακ που αν και αμυντικός, κάνει τους οπαδούς της Τσέλσι, τον Κόντε και τον υπόλοιπο κόσμο, να τρελαίνονται...

Πρόκειται, αυτή τη στιγμή, έπειτα από 22 αγωνιστικές στο τρέχον πρωτάθλημα της Premier League, για τον δεύτερο σκόρερ των Πρωταθλητών μαζί με τον Εντέν Αζάρ, πίσω από τον Αλβάρο Μοράτα! Κι όμως! Πρώτος με 10 τέρματα είναι ο φορ που αποκτήθηκε το καλοκαίρι του 2017 για να καλύψει το κενό του Ντιέγκο Κόστα κι αμέσως μετά, έρχονται ο Βέλγος με τον Ισπανό, με τους δυο τους να έχουν βρει δίχτυα στο ντέρμπι με τους «κανονιέρηδες» φτάνοντας στα 6 για την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο.

Για να γίνει ακόμα πιο κατανοητό, ο Μάρκος Αλόνσο έχει τον ίδιο αριθμό τερμάτων με τον Κέβιν Ντε Μπρόινε, ο οποίος φέτος... κόβει και ράβει για την «μηχανή» της Μάντσεστερ Σίτι, τη στιγμή που ο άσος της Τσέλσι είναι... ένας αριστερός μπακ που παίζει όλη την πλευρά!

Πίσω στο 2016, ο Ζοσέ Μουρίνιο είχε μείνει με τον Θέσαρ Αθπιλικουέτα να παίζει κατ' ανάγκη με το δεξί του πόδι από αριστερά, ενώ, η αμέσως επόμενη λύση ήταν ο... Μπάμπα Ράχμαν, που σε καμία περίπτωση δεν είναι επιπέδου Τσέλσι.

Κι έφτασε το καλοκαίρι εκείνης της χρονιάς, να επικρατήσει η λογική και ν' αποκτηθεί ένας άνθρωπος του οποίου η πραγματική θέση είναι αριστερά και μπορεί να παίζει με άνεση, με το καλό του πόδι. Όσο κι αν μπορεί να είχε φανεί κίνηση... πανικού και μεταγραφή της τελευταίας στιγμής δίχως την κατάλληλη διεργασία αναφορικά με τις ανάγκες της ομάδας εκείνη την περίοδο, ο Μάρκος Αλόνσο ήταν εξ αρχής ένας ποδοσφαιριστής ταχύς, «δοκιμασμένος» στην Πρέμιερ Λιγκ έχοντας περάσει από τις Μπόλτον και Σάντερλαντ (με δανεισμό από Φιορεντίνα η θητεία του στις «μαυρόγατες»), είχε επιθετικές τάσεις, ενθουσιασμό και αποδείχθηκε εύκολη υπόθεση η μονιμοποίησή του στο αρχικό σχήμα.

Στην περσινή τρομερή σεζόν της Τσέλσι, όταν επέστρεψε στην κορυφή του πρωταθλήματος υπό τις οδηγίες του Αντόνιο Κόντε, ο Ισπανός wing-back ξεκίνησε σε 28 αγώνες και οι Λονδρέζοι έχασαν μόλις 2 παιχνίδια, με 2 ισοπαλίες και 24 νίκες και τον ποδοσφαιριστή να καταγράφει ποσοστό 86%, το οποίο είναι το κορυφαίο ever για το κλαμπ.

Το στόρι γίνεται ακόμα πιο ιδιαίτερο και σπουδαίο από τη στιγμή που ο Μάρκος Αλόνσο είχε κάνει το ντεμπούτο του για την περασμένη χρονιά στην ήττα (3-0) από την Άρσεναλ στο «Έμιρεϊτς», στην ημέρα εκείνη που αποδείχθηκε ότι... γύρισε ο διακόπτης για τους «μπλε», ο Κόντε άλλαξε το σύστημα άμεσα και ακολούθησε πορεία πρωταθλητισμού, με κάλυψη διαφοράς μέχρι και 8 βαθμών από την πρώτη θέση και φινάλε στο πρώτο σκαλί της βαθμολογίας.

