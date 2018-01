Η περίοδος που διανύουμε είναι η χειρότερη όσον αφορά τα αστέρια. Πολλοί θα συμφωνήσουν στο ότι οι όμιλοι - με ελάχιστες εξαιρέσεις - δεν έχουν να προσφέρουν πολλές ματσάρες ή συγκινήσεις έτσι όπως έχει διαμορφωθεί η διαφορά δυναμικότητας στο σήμερα και το break των δύο μηνών μέχρι τα νοκ-άουτ είναι μεγάλο ξενέρωμα. Το θετικό είναι ότι οι γιορτές πέφτουν μέσα σε αυτό και μπορούμε να εκμεταλλευτούμε τη διακοπή και να ρίξουμε μια χαλαρή εορταστική ματιά στο τι είδαμε αυτούς τους μήνες, πάντα υπό τον ήχο της γλυκιάς μελωδίας. Χαρές, λύπες, εμφανίσεις παγκόσμιας κλάσης, ρεκόρ, γκολάρες, σεβασμός και φυσικά αυτό που είναι φτιαγμένο για να δίνει το ποδόσφαιρο, νέα εκπληκτικά ταλέντα να ξεπετάγονται όταν κάποιοι θρύλοι είναι κοντά στο φινάλε της εκπληκτικής καριέρας τους. Λίγες μέρες πριν έρθει το 2018, το FourFourTwo του Gazzetta γράφει για κάποια από τα πράγματα που αξίζει να θυμόμαστε από το Champions League του 2017. The Champioooooooons…

Η Ρεάλ Μαδρίτης και ο Κριστιάνο Ρονάλντο κράτησαν μόνο πάνω τους τα φώτα στο έτος που φεύγει. Οι Merengues, το πιο επιτυχημένο club στην ιστορία του ποδοσφαίρου, δικαιολόγησαν τον τίτλο φτάνοντας μέσα στο 2017 τη μια ντουζίνα κατακτήσεις, με τον Ζινεντίν Ζιντάν να γίνεται ο πρώτος που οδηγεί κάποια ομάδα σε back-to-back κούπες. Η Ρεάλ τη σεζόν 2016-17 απέκλεισε ξανά την Ατλέτικο και ύστερα από ένα δύσκολο πρώτο μέρος ήταν επιβλητική σε βάρος της Γιουβέντους την οποία νίκησε με 4-1 στο Κάρντιφ.

Πρωταγωνιστής σε αυτούς τους μήνες που θα μνηνομεύονται για πάντα δεν θα μπορούσε να είναι ο Κριστιάνο Ρονάλντο, που επιβεβαίωσε τη δική του κορυφή στην πρώτη θέση των σκόρερ όλων των εποχών, ενώ στα νοκ-άουτ και τον τελικό πήρε μόνο τους τους Blancos από το χέρι και τους πήγε στο βαρύ ασημικό. Εντυπωσιακός και στο κομμάτι του 2017-18 ήταν ο 32χρονος Πορτογάλος, ο οποίος έγινε ο πρώτος παίκτης που σκοράρει και στα 6 ματς της φάσης των ομίλων και έκλεισε το 2017 με ένα ακόμα μοναδικός ρεκόρ καθώς έγινε ο πρώτος ever που πετυχαίνει 18 γκολ σε ένα ημερολογιακό έτος στο Champions League.

Η αύρα ενός θρύλου: Τζίτζι Μπουφόν

Ούτε αυτή τη φορά το σήκωσε. Εφαγε μάλιστα και πολλά στον τρίτο χαμένο τελικό του με τη Γιουβέντους. Ωστόσο, άπαντες ύμνησαν το όνομά του. Παρά την απουσία του μεγάλου τροπαίου από τη συλλογή του, ο Τζίτζι Μπουφόν έλαβε όλη την αγάπη του μέσου οπαδού και μονοπώλησε το ενδιαφέρον. Κορυφαίος πορτιέρο της διοργάνωσης, της Ευρώπης, του κόσμου και 4ος στη «Χρυσή Μπάλα». Τα ρεκόρ του άπειρα και τα... απαραβίαστα επιτεύγματα. Πάνω απ' όλα όμως αυτό που είχε το πιο σπουδαίο νόημα σε αυτή την ωραία φασαρία που στήθηκε γύρω από αυτόν, είναι το feeling που άφησε η αύρα ενός θρύλου, ο οποίος μέσα στο έτος έφτασε τις 100 εμφανίσεις στο Champions League.

Η Μονακό και ο Κιλιάν Μπαπέ

Από τις λίγες ομάδες που έκαναν «μπαμ» μέσα στη χρονιά και αποτέλεσαν έκπληξη ήταν η Μονακό. Το σύνολο που δημιούργησε ο Λεονάρντο Ζαρντίμ εκτός από το ότι έκανε το εκπληκτικό, να πάρει το πρωτάθλημα Γαλλίας από την Παρί Σεν Ζερμέν, έφτασε μέχρι τους «4» της διοργάνωσης το 2016-17 αποκλείοντας με εντυπωσιακό τρόπο την Σίτι του Πεπ Γκουαρδιόλα αν και είχε χάσει 5-3 στo Μάντσεστερ. Οι Μονεγάσκοι έκλεψαν τις εντυπώσεις και λύγισαν από την Γιουβέντους στα ημιτελικά, σε μια πορεία που αναδείχθηκε ένα από τα επόμενα μεγάλα αστέρια του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, ο Κιλιάν Μπαπέ. Ο 18χρονος πέρα από την ουσιαστική προσφορά του σε τόσο μικρή ηλικία, έκανε κομμάτια μια σειρά από ρεκόρ και καθόρισε το μέλλον του.

Νεαρότερος σκόρερ στα 4 πρώτα νοκ-άουτ παιχνίδια της καριέρας του, νεαρότερος σκόρερ της Μονακό στο Champions League, νεαρότερος σκόρερ στα δύο σκέλη των προημιτελικών και νεαρότερος σκόρερ στα ημιτελικά πήγαν δίπλα στο όνομα του. Ολα αυτά προκάλεσαν πανικό στην Ευρώπη και η ομάδα στην οποία είχε κάνει ζημιά στην Ligue1 βρήκε τον τρόπο να νικήσει το Financial Fair Play και να τον κάνει δικό της δίνοντας - έστω μελλοντικά - 185 εκατ. ευρώ στην Μονακό, η οποία φέτος χωρίς αυτόν έμεινε έξω από έναν όμιλο που είχε Μπεσίκτας, Πόρτο, Λειψία. Τι έκανε ο Μπαπέ; Ο νεαρότερος σκόρερ στην ιστορία της Παρί στο CL.

Μπαρτσελόνα: Κορυφαία ανατροπή ή ιστορική αδικία;

Στη φάση των «16» έγιναν μυθικά πράγματα από κάθε άποψη. Στο πρώτο παιχνίδι η Παρί έπιασε κορυφαία απόδοση και έφτασε στο 4-0 της χειρότερης Μπαρτσελόνα, με το σκορ να είναι κολακευτικό για τους φιλοξενούμενους. Στη ρεβάνς όμως συνέβη το απίθανο. Η Μπάρτσα πέτυχε την κορυφαία ανατροπή όλων των εποχών και με το 6-1 πήρε μαγική πρόκριση. Οι Παριζιάνοι όμως έχουν τρομερές ενστάσεις για διάφορες φάσεις και ενώ οι φίλοι των Blaugrana θα θυμούνται την ονειρική remontada, οι αντίπαλοί τους θα μιλούν για την κλοπή του αιώνα.

Ρόμα: Οι μονομάχοι του θανάτου

Κάθε φορά που γίνεται η κλήρωση για τους ομίλους, όλοι ψάχνουμε να βρούμε αυτόν του θανάτου και περιμένουμε λίγο περισσότερο τους δικούς του αγώνες. Φέτος ήταν το παρεάκι Ατλέτικο, Τσέλσι, Ρόμα με το μπαλαντέρ, Καραμπάχ, που πήρε τις ψήφους και οι περισσότεροι έλεγαν ότι η Ρόμα θα δώσει συνέχεια στις πολλές και πρόσφατες ευρωπαϊκές αποτυχίες. Ειδικά από τη στιγμή που είχε να αντιμετωπίσει την πρωταθλήτρια Αγγλίας, Τσέλσι, και τη σταθερά πολύ σκληρή στο CL, Ατλέτικο. Ομως, καμία σχέση. Αφού στάθηκαν τυχεροί στην αρχή, οι Giallorossi στάθηκαν στη συνέχεια σε ύψος που δεν τους έχουμε συνηθίσει και αφού έκαναν τρομερή ανατροπή και διέσυραν την Τσέλσι, εκμεταλλεύτηκαν τα υπόλοιπα αποτελέσματα και όχι μόνο προκρίθηκαν στα νοκ-άουτ αλλά το έκαναν και ως πρώτοι. Αντίθετα, οι Rojiblancos παραχώρησαν δύο ισοπαλίες-κάζο στην Καραμπάχ και για πρώτη φορά στα τελευταία πέντε χρόνια αποκλείστηκαν από τη διοργάνωση όχι εξαιτίας της Ρεάλ.

Το ρεκόρ: Λίβερπουλ

Καμία ομάδα δεν είχε φτάσει τόσο ψηλά στο σκοράρισμα όσο η Λίβερπουλ στη φάση των ομίλων για τη σεζόν 2017-18. Οι Reds ξεπέρασαν πανηγυρικά την επίδοση της Ντόρτμουντ και με 23 γκολ σε έξι αγώνες πήγαν ακόμα πιο μακριά το ρεκόρ. Μάλιστα καθάρισαν 7-0 σε δύο διαφορετικά παιχνίδια του γκρουπ (Μάριμπορ, Σπαρτάκ Μόσχας) κάτι που δεν ξανάγινε ποτέ στο θεσμό.

Ραδαμέλ Φαλκάο: Το πιο γλυκό άγγιγμα

Εκανε σπριντ που νόμιζες ότι δεν μπορεί πλέον. Πέρασε για πλάκα τον Στόουνς και στο καπάκι τον άδειασε. Ωσπου ο Ραδαμέλ Φαλκάο αποφάσισε να βάλει το δεύτερό του κόντρα στη Σίτι, σε εκείνη την εκπληκτική εμφάνιση όλης της Μονακό στο Μάντσεστερ, με ένα γλυκό άγγιγμα-λομπίτσα που έμεινε κορυφαίο highlight στη χρονιά.

ΟΙ 3 ΚΟΡΥΦΑΙΕΣ ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ ΤΟΥ 2017

Είπαμε, ομαδικό άθλημα το ποδόσφαιρο και γουστάρουμε να βλέπουμε τρομερά σύνολο να βάζουν κάτω το ταλέντο από τα μεγάλα αστέρια, όμως είναι κάποιες φορές που η ατομική ποιότητα βγάζει μάτια. Για φινάλε της ανασκόπησης κρατήσαμε τις 3 κορυφαίες εμφανίσεις στο Champions League μέσα στο 2017 όπως τις έβγαλε το @Breaking_the_lines και δεν μπορούμε να διαφωνήσουμε. Πολλοί θα περίμεναν αυτά που έκανε με την Παρί ο Νεϊμάρ, λογικό είναι στο βάθρο να βρίσκεται ο Λούκα Μόντριτς για την εμφάνιση του τελικού κόντρα στην Γιουβέντους, ενώ ο Μαρσέλο είναι δίκαια εδώ με την απίστευτο ματς κόντρα στην Μπάγερν Μονάχου. Enjoy.

"Without doubt, Neymar is already my heir,"-Ronaldinho, 2015. pic.twitter.com/b4SvvnZu3H

Greatest fullback performance of all time. pic.twitter.com/JgB2SeTm8n

3. Luka Modrić vs. Juventus.

There’s a reason Real Madrid have won 3 Champions Leagues since Modrić’s arrival in 2012. Best midfielder on the planet. pic.twitter.com/rqjPZMnwJy

— Breaking The Lines (@BTLvid) December 21, 2017