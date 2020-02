Ο Γάλλος νυν προπονητής της Impact Montreal μάλλον έκανε τους ποδοσφαιριστές του να αισθανθούν μειονεκτικά βλέποντας την ευκολία με την οποία κατάφερε να στείλει τη μπάλα στη μικρή εστία,σχεδόν από μηδαμινή γωνία.

Και όχι μόνο δεν την είχε στημένη, αλλά τη σήκωσε με το μυτάκι και τη σούταρε αμέσως με στυλ και σωστή τοποθέτηση κορμιού και ποδιού για να «σκοράρει».

Και έφυγε σαν να μη συμβαίνει τίποτα... Άλλη μια μέρα στη δουλειά!

Water is wet. @ThierryHenry is still a baller. pic.twitter.com/d6sGuCK0wc

— COPA90 (@Copa90) February 4, 2020