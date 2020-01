Πριν από αρκετό καιρό, η Νιούελς Ολντ Μπόις τον είχε υποδεχθεί στο γήπεδό της και προκειμένου να του δείξει πόσο τον σέβεται και τον θαυμάζει, του είχε ετοιμάσει θρόνο για να καθίσει στην πλάγια γραμμή του αγωνιστικού χώρου.

Η Χιμνάσια, θα το έχει πλέον αυτό σε... μόνιμη βάση!

Η ειδική πολυθρόνα για τον Αργεντινό θρύλο θα βρίσκεται πάντοτε στην άκρη του πάγκου με αρχικά του ονόματος του Μαραντόνα για να παρακολουθεί από εκεί τα παιχνίδια και να δίνει τις οδηγίες του στους ποδοσφαιριστές του.

Μάλιστα, λέγεται ότι ο κόσμος της Χιμνάσια θα μπορεί ν' αγοράζει ανάλογες πολυθρόνες με την υπογραφή του κόουτς από τη μπουτίκ του συλλόγου!

Subtlety is key

Diego Maradona's new club Gimnasia y Esgrima have put a throne in the dugout for him... pic.twitter.com/12NqdVepwX

— Football on BT Sport (@btsportfootball) January 25, 2020