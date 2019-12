Καμπάνες μετρητών που χτυπούν γιορτινά και μοιράζουν δώρα*! | *Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις

Σε ματς της DC United απέναντι στους Portland Timbers στο πρωτάθλημα των ΗΠΑ, ο μικρός που βρισκόταν πίσω από τις διαφημιστικές πινακίδες με τη μπάλα στα χέρια περιμένοντας την ευκαιρία να δώσει σε κάποιον από τους ποδοσφαιριστές που παρακολουθούσε μπροστά του, δεν συγκράτησε τον ενθουσιασμό του.

Αν και ο ποδοσφαιριστής που πήγε να εκτελέσει το πλάγιο είχε ήδη μπάλα, ο μικρός πέταξε και τη δική του ακριβώς στα χέρια του κάνοντας... μπιλιάρδο!

Δείτε τη στιγμή:

The most savage ballboy of the decade pic.twitter.com/fkpBrMCwhC

— Football Daily (@footballdaily) December 26, 2019