Μουντιάλ 2018: «Ο Μπλάτερ έλαβε αμοιβή για την ανάθεση της διοργάνωσης»! (vid)

Ο πρώην πρόεδρος της Παγκόσμιας Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, έχει αποχωρήσει ντροπιασμένος έπειτα από τις υποθέσεις στις οποίες η FIFA παρουσιαζόταν ως ένα όργανο εντελώς διεφθαρμένο με ανθρώπους που γέμιζαν τις τσέπες τους «παίζοντας» με τις ποδοσφαιρικές διοργανώσεις.

Σύμφωνα με νεότερο ρεπορτάζ του SkySports, όπως μεταδόθηκε στον τηλεοπτικό «αέρα» το μεσημέρι της Τρίτης, «ο πρώην πρόεδρος της Ομοσπονδίας έλαβε αμοιβή από... Ρώσο ολιγάρχη για να δώσει στη χώρα το Μουντιάλ του 2018...».

Δείτε το βίντεο:

A report has been published which claims that a former FIFA president was bribed by a 'Russian oligarch' to award hosting rights to Russia for the 2018 World Cup. pic.twitter.com/21I5kyCB9n

